Harris fait l’acqusition du portefeuille de produits i2 d’IBM

OTTAWA, Ontario, et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 05 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Harris, un fournisseur mondial de logiciels sur le marché vertical, a fait l’acquisition du portefeuille de produits d’analyse du renseignement i2 d’IBM, y compris les plateformes i2 Analyst’s Notebook, i2 Enterprise Insight Analysis (EIA) et i2 iBase. Cette acquisition permet à Harris de continuer à fournir des applications critiques pour la défense nationale, l’application de la loi par les États et les collectivités locales, la sécurité maritime et la gestion des preuves.

Les outils avancés d’analyse et d’analyse du renseignement d’i2, tels que la plateforme leader du secteur i2 Analyst’s Notebook, aident les analystes à transformer les données en décisions en temps quasi réel, à découvrir des connexions cachées avec des affichages visuels et à transformer des données volumineuses et disparates, quelle que soit la source, en renseignement exploitable.

Le portefeuille de produits i2, les cadres i2 et leurs équipes mondiales formeront une nouvelle unité commerciale Harris, i2 Group, qui fonctionnera de manière indépendante et autonome. Jean Soucy, président du groupe Harris, a déclaré : « L’acquisition d’i2 est importante pour Harris car il s’agit non seulement d’une entreprise éprouvée avec une excellente équipe internationale d’experts, mais elle fournit également à Harris une plateforme de renseignements riche en fonctionnalités largement déployée par une clientèle influente ». Il a ajouté : « Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires et clients pour étendre les capacités d’i2 dans cet espace hautement innovant. »

« La résilience et la collaboration n’ont jamais été aussi cruciales pour les organisations qui font face à la complexité croissante de l’analyse du renseignement. Nous nous engageons à répondre à ces besoins en offrant le portefeuille d’analyses du renseignement de bout en bout le plus complet du marché », a commenté Jamie Caffrey, directeur de programme chez i2 Group. « La convergence des données et des processus transforme l’industrie. En intégrant i2 à leurs réseaux existants, les clients seront en mesure de mieux tirer parti de leurs données et seront habilités à libérer des informations précieuses qui peuvent se traduire par la réussite de l’entreprise. »

En tant que membre de la société cotée en bourse Constellation Software Inc. (TSX : CSU), la solidité financière, l’expertise de l’industrie du logiciel et l’accent mis sur la sécurité publique de Harris ont été des facteurs importants pour trouver un foyer permanent afin d’exécuter les stratégies de croissance à long terme du groupe i2.

Rendez-vous sur www.i2group.com pour en savoir plus sur les solutions i2.

À propos de N. Harris Computer Corporation (Harris)

Harris fait l’acquisition d’entreprises de logiciels de marché vertical, les gère scrupuleusement et les construit pour l’avenir. Grâce à ses acquisitions, Harris s’est largement développée depuis ses origines dans les secteurs des services publics, de l’administration locale, de l’éducation et de la santé, afin d’exploiter plus de 170 entreprises dans le monde entier dans plus de 20 secteurs. Nous faisons partie de Constellation Software Inc. (TSX : CSU), l’un des acquéreurs les plus actifs au monde d’entreprises VMS.

À propos de Constellation Software Inc.

Constellation Software fait l’acquisition, gère et construit des entreprises de logiciels du marché vertical.