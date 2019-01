Hengtong Aberdare réaffirme sa volonté d’aider les étudiants en Afrique du Sud

IMBALI, Afrique du Sud, 29 janvier 2019 /PRNewswire/ — Hengtong Aberdare (Aberdare), une filiale de Hengtong Group, chef de file de l’innovation en Chine qui se concentre sur la fibre optique, la construction et les opérations liées aux réseaux électriques et techniques, a promis de faire don d’un centre informatique de pointe (« le centre ») à l’école secondaire Siqongweni du canton d’Imbali, à Pietermaritzburg, en Afrique du Sud. L’annonce a été faite lors d’une visite à l’école par Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud, accompagné d’une délégation de haut niveau.

Le Dr Haiyan Song, président du conseil d’administration et président-directeur général d’Aberdare, faisait partie de la délégation et a dit : « Aberdare s’engage à améliorer la vie des gens dans les secteurs qui nous concernent. Le don du centre est une expression de notre souhait de voir les jeunes de ces communautés s’épanouir dans leurs études, en particulier dans les matières STIM. En plus d’aider les étudiants, notre partenariat avec le gouvernement local servira également à soutenir le développement professionnel des enseignants sur place. »

Aberdare a lancé son « Aber-School Project » en avril 2017 en coopération avec l’école secondaire Siqongweni dans le but d’aider à remédier aux faibles taux de réussite en mathématiques et en sciences dans le pays, ainsi que d’encourager plus d’étudiants à prendre ces matières. En près de 2 ans depuis le début, le projet a aidé 85 étudiants à atteindre d’excellents résultats à l’examen d’entrée aux études supérieures cette année, dont 25 au 10e grade, 30 au 11e grade et 25 au 12e grade, et 12 d’entre eux ont été admis dans des universités. Dans le cadre de cette initiative, en août 2018, Aberdare a fait don de tablettes d’apprentissage électronique à plusieurs écoles à Pietermaritzburg, y compris à l’école secondaire Siqongweni.

Le président Ramaphosa a accepté l’engagement d’Aberdare et a reconnu et exprimé sa gratitude à l’égard de la société pour le travail qu’ils font afin de soutenir les écoles locales et les jeunes grâce au projet Aber-school. Il a également encouragé les étudiants à tirer parti des possibilités offertes par le projet et du nouveau centre afin d’améliorer leurs performances.

