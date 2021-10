Hengtong participe à la GITEX Technology Week

SUZHOU, Chine, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ — La 41e édition de la GITEX Technology Week à Dubaï, le plus grand salon technologique du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud, s’est tenue du 17 au 21 octobre, attirant de nombreuses entreprises informatiques de renommée internationale du monde entier. Avec le thème « Éclairer l’avenir » (Enlightening the Future), Hengtong a participé à l’exposition avec des produits et des solutions tels que le chargeur CA, le micro-câble à soufflage d’air, le transit ferroviaire, la série de câbles industriels, la solution de connexion distribuée intérieure 5G, la solution de système de produits de charge, la solution FTTx, etc.

Avec sa chaîne complète de l’industrie des communications et ses réalisations en matière d’innovation technologique, Hengtong a attiré l’attention des opérateurs et des clients du Moyen-Orient, d’Europe, d’Afrique, etc. Ces dernières années, les besoins en matière de construction d’infrastructures augmentent rapidement et le marché des communications est vaste et fait l’objet d’une concurrence féroce au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est également en tête du monde pour l’adoption précoce de la 5G (commerciale) et l’utilisation des données 5G.

Afin de répondre à l’ère de la 5G, Hengtong a réalisé un aménagement complet des produits et applications de communication de base de l’industrie 5G. La solution de connexion distribuée intérieure 5G exposée par Hengtong vise à améliorer l’environnement de communication mobile intérieure. Par rapport au DAS (système d’antenne distribuée) traditionnel, la nouvelle distribution intérieure est évolutive, évolutive et facile à déployer. Elle a été installée et mise en service dans de nombreux endroits.

En outre, dans le cadre de la tendance générale à la conservation de l’énergie et à la réduction des émissions au niveau mondial, Hengtong profite de cette tendance et entre dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle pour fournir des solutions scientifiques aux déplacements écologiques des citoyens. En tant que composant clé des véhicules à énergie nouvelle, l’interface de chargement développée par Hengtong a passé la certification CQC et répond à la norme d’étanchéité IP 67. Le nouveau type de solutions de système de produits de charge présente des avantages tels que la résistance aux hautes et basses températures, la longue durée de vie, l’imperméabilité, etc. pour fournir un support technique sûr et stable, et assurer la connectivité entre les véhicules électriques et les installations de charge.

À l’avenir, Hengtong continuera à promouvoir l’innovation technologique, à augmenter la disposition industrielle de la 5G, de l’IA, de la ville intelligente, de l’interconnexion énergétique et d’autres domaines émergents, et à conduire l’industrie à accélérer la transformation numérique et intelligente.