Henry Hui nommé vice-président de la stratégie de l’hydrogène et de l’infrastructure énergétique pour le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

TEMECULA, Californie, 14 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Le groupe Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe d’entreprises Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d’annoncer qu’Henry Hui a été promu vice-président de la stratégie de hydrogène et de l’infrastructure à compter du 1er octobre 2022.

Henry continuera d’inspirer une vision stratégique dans le cadre de son nouveau poste pour le Groupe et établira des plans d’action visant à accélérer le déploiement des technologies cryogéniques, de traitement et de turbomachines de Nikkiso. Ses efforts renforceront la croissance de la clientèle sur le marché mondial de l’énergie propre et favoriseront les collaborations avec les agences gouvernementales, les associations commerciales, les consortiums, les partenariats et toutes les unités fonctionnelles et entreprises régionales de CE&IG. En outre, Henry sera responsable de la direction d’une équipe d’ingénierie totale à Houston, au Texas, pour la nouvelle unité fonctionnelle NESP (Nikkiso Energy Infrastructure & Strategic Projects) afin de mieux servir les clients avec les équipements, services et solutions de classe mondiale de Nikkiso.

« Henry possède une vaste expérience dans le développement commercial, l’ingénierie de valeur et la réalisation de projets, ainsi que 25 ans de connaissances et d’accomplissements dans les secteurs de l’énergie et du gaz industriel. Il apporte un équilibre entre de planification stratégique et de capacités d’exécution au Groupe et à NESP », a déclaré Emile Bado, vice-président exécutif des ventes et du développement commercial du Groupe. « Le rôle d’Henry soutient davantage notre mission qui consiste à fournir des équipements, des technologies et des services innovants par l’intermédiaire de notre groupe mondial d’entreprises pour aider nos clients à faire la différence. »

Henry a rejoint l’unité fonctionnelle Integrated Cryogenic Solutions il y a plus d’un an et a joué un rôle déterminant dans le récent succès de la branche d’activité de Nikkiso dediée aux stations de ravitaillement en hydrogène. Henry est titulaire d’une licence en ingénierie chimique et d’une maîtrise en ingénierie de l’université d’État de Caroline du Nord. C’est également un ingénieur professionnel agréé et un professionnel de la gestion de projets certifié.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l’hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et w ww.nikkiso.com .

