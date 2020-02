Hikvision lance une nouvelle génération de produits AcuSense

Le tout dernier algorithme d’apprentissage en profondeur réduit les fausses alertes, la précision allant jusqu’à 98 %

HANGZHOU, Chine, 11 février 2020 /PRNewswire/ — Hikvision, le premier fournisseur mondial de produits et de solutions de sécurité innovants, annonce le lancement d’une nouvelle génération de ses emblématiques produits AcuSense, largement actualisés.

« Les produits Hikvision AcuSense ont été commercialisés en 2018 en vue de mettre, pour la première fois, des alarmes et des services intelligents à la disposition des petites entreprises et des particuliers », a déclaré Frank Zhang, le Président du Centre international des produits et solutions Hikvision. « Pour résumer, la technologie AcuSense permet au personnel de sécurité de se concentrer sur les individus et les véhicules plutôt que sur les objets sans importance, pour agir plus efficacement, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent, tandis que les utilisateurs finaux peuvent avoir le plein contrôle de leur système de sécurité à tout moment et en tout lieu. »

Une alarme plus précise

Les tous derniers dispositifs Hikvision AcuSense sont conçus avec un algorithme d’apprentissage en profondeur mis à niveau, analysant les flux vidéo en direct et les catégorisant comme « humain », « véhicule » ou « autre activité ». Les catégories « humain » et « véhicule » déclenchent des alertes pour le personnel de sécurité, tandis que la catégorie « autre activité » comme les gouttes de pluie, les animaux ou le mouvement des feuilles par exemple, sont écartés d’emblée. Cela donne une réduction drastique des fausses alertes, la précision approchant désormais 98 %. Ainsi, le personnel de sécurité peut se concentrer sur les véritables problèmes de sécurité et prendre les mesures requises. En outre, les vidéos y afférentes sont triées automatiquement par catégorie pour faciliter la recherche.

Détection de mouvement améliorée avec classification humain / véhicule

Les clients habitués à la détection de mouvement seront également sensibles aux capacités de la technologie AcuSense. Tenant pleinement compte des habitudes des utilisateurs, Hikvision a conçu les produits AcuSense pour intégrer les classifications « humain » et « véhicule » dans la détection de mouvement. Plus précisément, lorsqu’un mouvement est détecté, le système analyse s’il est associé – ou non – à un humain ou à un véhicule, et si l’alarme doit être déclenchée. Ainsi, lorsque les utilisateurs activent la fonction de détection de mouvement, ils bénéficient du même niveau de précision d’alarme que celui assuré par la technologie AcuSense de Hikvision.

Éclairage clignotant et communication bidirectionnelle

Lorsqu’il s’avère nécessaire de dissuader en temps réel, Hikvision propose également des modèles de caméras avec un éclairage clignotant et un avertissement sonore. Dès que l’alarme est déclenchée, la lumière intégrée clignote et le personnel de sécurité peut simultanément communiquer avec la personne ayant déclenché l’alarme pour vérifier si elle est autorisée, grâce au haut-parleur et au microphone intégrés dans la caméra. Il est à noter que les toutes dernières caméras AcuSense prennent aussi en charge des pistes audio personnalisées pouvant être préenregistrées pour s’adapter à divers contextes.

De meilleures performances dans des conditions de faible éclairage

Les tous derniers objectifs des caméras AcuSense sont équipés d’une ouverture allant jusqu’à f/1,4. Cette technologie permet à l’objectif de capter plus de lumière, pour optimiser la luminosité d’image et obtenir un meilleur rendement dans des conditions de faible éclairage.

Une plus grande surface de détection

Comparé aux précédentes caméras AcuSense, cette nouvelle génération étend les distances de classification des cibles de 10, 15 ou 22 mètres à 20, 25 ou 30 mètres, selon le modèle.

Les clients peuvent choisir entre des résolutions de 2 MP, 4 MP ou 4 K, de types dôme, tourelle ou bullet, pour répondre à leurs besoins d’installation particuliers.

Pour de plus amples informations sur la toute dernière génération de produits Hikvision AcuSense, rendez-vous surhttps://www.hikvision.com/ en/products/IP-Products/ Network-Cameras/Pro-Series- EasyIP-/

Contactez-nous dès aujourd’hui pour profiter d’une solution sécurisante !

À propos d’Hikvision

Hikvision est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de produits et solutions de sécurité. Forte d’une vaste équipe de R-D hautement qualifiée, Hikvision développe toute une gamme de produits et de solutions intégrés s’adressant à un large éventail de marchés verticaux. Outre la vidéosurveillance, Hikvision a étendu son champ d’action aux secteurs de la technologie domotique intelligente, de l’automatisation industrielle et de l’électronique automobile pour réaliser sa vision à long terme. Les produits Hikvision constituent également un puissant levier d’intelligence économique à destination d’utilisateurs finaux, à qui ils permettent d’accroître l’efficacité de leurs activités et de s’assurer un plus grand succès commercial. Engagée à garantir le plus haut degré de qualité et de sécurité de ses produits, Hikvision encourage tout partenaire à profiter des nombreuses ressources de cybersécurité que propose Hikvision, y compris le Hikvision Cybersecurity Centre. Pour de plus amples informations, consultez notre site www.hikvision.com.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1088823/Acusense_launch_ news_banner.jpg