Hisense annonce la mise sur le marché mondial des nouveaux téléviseurs laser de 80 pouces

Les téléviseurs de nouvelle génération devraient connaître une croissance rapide

PÉKIN, 19 mai 2018 /PRNewswire/ — Hisense, sponsor officiel de la Coupe du MondeTM de la FIFA 2018, a lancé son nouveau téléviseur laser L5 de 80 pouces à Pékin, le 17 mai. Offrant des prix très abordables, le nouveau produit est à la portée des familles à revenus modestes. À l’approche de la Coupe du Monde, la révolution du home cinéma dans les salons chinois a fait l’objet d’un coup d’envoi officiel.

La technologie peut changer la vie. Jusqu’à présent, la popularité des téléviseurs laser était entravée par deux inconvénients, à savoir le manque de luminosité de l’image et le prix exorbitant. Lancé très récemment, le téléviseur laser L5 a résolu ces deux problèmes épineux. Le modèle présente une luminosité de 400 nits, soit une grande amélioration par rapport à tous les modèles laser existants. Il comporte aussi un écran dur de dernière génération, anti-lumière, de fabrication danoise, qui permet un gain élevé de polarisation dynamique nucléaire (DNP) et par conséquent un affichage clair de l’image, quelle que soit la luminosité de la lumière environnante. Au cœur par excellence d’un home cinéma, le super grand écran peut être vu confortablement sans qu’il soit nécessaire de tirer les rideaux ou de fermer les volets. Puisque le téléviseur est alimenté par une source de lumière réfléchissante qui est plaisante, plutôt qu’éblouissante, pour les yeux, en dépit de la hauteur de 80 pouces, l’écran peut être vu confortablement, même lorsque l’on est assis à seulement 3 mètres (environ 10 pieds). Ceci réduit considérablement l’espace résidentiel qui devrait être réservé comme zone de visionnage pour le home cinema. Le deuxième obstacle qui rendait difficile de posséder un téléviseur laser a été supprimé : le prix de 19 999 yuans (environ 3 140 USD) permet au modèle laser de devenir un « remplaçant de prédilection » et est le signe avant-coureur de la participation sans concession de Hisense au marché de la télévision grand écran.

Alors que la Coupe du monde de Russie s’apprête à donner son coup d’envoi, la demande pour des téléviseurs intelligents à grand écran et haute définition est sur le point d’exploser. Le tout nouveau système VIDAA AI qui accompagne le téléviseur laser L5 de Hisense est équipé de fonctions comme le mode sport automatique, la reconnaissance des stars et personnalités et le partage de capture d’écran des moments merveilleux. Tout ceci transforme le poste en votre meilleur compagnon de jeu.

Le lancement du téléviseur laser L5 de Hisense devrait marquer le début d’une tendance de remplacement presque systématique des téléviseurs dans les foyers chinois. Hisense s’attend à ce que la télévision laser chamboule complètement le marché du home cinema en 2018.

