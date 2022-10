Hisense lance le compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar avec une chance pour vous de gagner parmi plus d’un million de rands de cadeaux

Hisense sera active dans certains réseaux de vente au détail avec d’incroyables offres DEALS FIFA et offrira aux consommateurs une chance de gagner leur part de lots exceptionnels.

Comment gagner

En magasin

À l’achat de tout produit Hisense éligible chez l’un des détaillants participants à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de décembre 2022.

Prix à gagner

Exclusivité Makro

TV Laser L5

TV U7H

Réfrigérateur H780

15 x 10 000 bons d’achat Mrewards

Exclusivité jeu

TV Laser L5

TV U7H

Réfrigérateur H780

15 x 10 000 bons d’achat jeu

Tous les autres magasins de détail participants

2x TV Laser L5

2x TV U7H

2x Réfrigérateur H780

10x R10 000 sous la forme d’une Mastercard

Acheter en ligne

Hisense a lancé une campagne de e-commerce en octobre pour offrir aux clients qui achètent en ligne une chance de gagner des prix fantastiques pour regarder la Coupe du monde avec style.

Les prix

Hisense a organisé un cadeau à gagner sur le thème « Perfect Match » pour vous permettre de suivre la coupe du monde dans une ambiance luxueuse, chez vous, avec 20 amis, avec tous les services de restauration, les boissons et votre propre serveur à disposition.

C’est la deuxième année que Hisense est un sponsor officiel de la Coupe du monde de la FIFA. « Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de présenter nos réalisations technologiques innovantes. Notre objectif est d’offrir à tous les fans de football des matchs parfaits et une expérience visuelle exceptionnelle lors de cet évènement sportif mondial », a déclaré Patrick, directeur marketing de Hisense South Africa. « Chez Hisense, nous cherchons toujours à offrir plus de valeur à nos clients, et nous sommes ravis d’annoncer cette fantastique gamme de promotions, qui garantit que nos clients obtiennent encore plus en achetant une large gamme de produits Hisense », a-t-il ajouté.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.hisense.co.za .

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1925043/FIFA_Website_ 1920x800_1.jpg