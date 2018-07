Hisense lance le téléviseur ULED à 5376 zones

Un nouveau record en qualité d’image

MOSCOU, 17 juillet 2018 /PRNewswire/ — Le 15 juillet, l’entreprise chinoise et sponsor de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, Hisense, a officiellement lancé le téléviseur phare haut de gamme U9D lors de la conférence mondiale des partenaires à Moscou, avant le coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde. Pour la toute première fois, le rétroéclairage dynamique du téléviseur est segmenté en 5376 zones. Il s’agit du téléviseur à l’écran le plus segmenté de tous les temps, offrant l’image la plus raffinée au monde. Grâce à la technologie ULED d’une qualité d’image sensationnelle développée de manière indépendante, Hisense a établi une nouvelle référence pour la qualité d’image dans l’industrie de la télévision à l’échelle mondiale.

Au cours des 6 dernières années, Hisense a continuellement mené des recherches sur le contrôle du rétroéclairage dynamique multizone et la technologie du moteur d’affichage Hiview basée sur les LED, tout en réussissant à améliorer considérablement la luminosité de l’image, le contraste, le niveau de gradation et les temps de réponse pour atteindre un niveau de qualité d’image de classe mondiale. Jusqu’à présent, Hisense a parcouru cinq générations de technologie et elle contribue constamment à l’amélioration de la qualité d’image des téléviseurs vers le plus haut niveau. Hisense a obtenu le Prix d’or annuel de la meilleure technologie d’affichage au monde à deux reprises.

« La technologie d’affichage incarne l’essence même de la technologie de Hisense », a déclaré le responsable scientifique, Ma Xiaohang. « Le lancement du téléviseur U9D renforcera la position de leader de Hisense dans le domaine international de la qualité d’image et fera de la société une référence mondiale de l’imagerie », ajoute-t-il.

À propos de Hisense

Fondée en 1969, Hisense est l’une des premières entreprises publiques innovantes et elle abrite les centres de recherche et de développement pilotes de la Chine. Hisense possède un centre technologique national, un laboratoire de technologie multimédia numérique et un institut de recherche postdoctoral. Hisense possède également des centres de recherche et développement à Qingdao, Shenzhen, Shunde, Pékin, aux États-Unis et en Europe. Hisense a deux sociétés cotées en bourse : Hisense Electric Co., Ltd. (600060) à la Bourse de Shanghai, et Hisense Kelon Electrical Holdings Company Ltd. (000921) aux bourses de Shenzhen et de Hong Kong. Hisense détient aussi trois marques commerciales célèbres (Hisense, Kelon et Ronshen).

