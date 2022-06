Hisense rehausse le divertissement à domicile pour le marché africain en lançant des téléviseurs ULED haute performance améliorés

La nouvelle série de téléviseurs ULED 2022 d’Hisense améliore grandement l’expérience offerte par ses prédécesseurs, élevant la qualité visuelle et sonore au niveau supérieur pour offrir des images extraordinaires, vives et immersives.

Avec quatre modèles de téléviseurs Mini-LED répartis sur deux séries, les consommateurs auront l’embarras du choix pour trouver l’écran qui leur convient le mieux. Les quatre nouveaux téléviseurs prennent en charge la technologie Quantum Dot Colour, qui plonge les utilisateurs dans un nouveau monde de couleurs qui se déclinent dans plus d’un milliard de nuances. Les modèles U7H et de gamme supérieure sont dotés des technologies Dolby Vision IQ et HDR 10+ Adaptive pour offrir de meilleures performances HDR dans toutes les conditions d’éclairage. En outre, les deux séries disposent de la technologie Full Array Local Dimming, qui utilise des zones de rétroéclairage LED pour ajuster le contraste, ou créer du contraste, en fonction de chaque image.

Le modèle U8H est muni d’un système sonore surround multicanal 2.1.2, offrant une expérience sonore immersive qui permet au spectateur de profiter pleinement de chaque moment sans distraction. De plus, les modèles U8H et U7H disposent d’une technologie sonore qui s’adapte à la pièce et génère intelligemment la courbe sonore la plus adaptée à la taille et aux matériaux de l’espace. Grâce à la technologie IMAX Enhanced, les modèles U8H et U80H 8K sont capables de reproduire l’image, le son et le spectacle du format IMAX dans le cadre confortable de la maison.

Cette année, Hisense propose également une expérience de jeu rehaussée dans les modèles U7H et de gamme supérieure. Prenant en charge HDMI 2.1 et certifiés AMD FreeSync Premium, les téléviseurs activent automatiquement les fonctionnalités HDMI avancées, y compris les modes VRR 120 Hz (taux de rafraîchissement variable) et ALLM (faible latence automatique), pour donner aux joueurs un avantage sur leurs adversaires.

Tous les modèles de 2022 sont alimentés par le nouveau système d’exploitation VIDAA U6 OS d’Hisense, le meilleur portail de contenu local et international. Pour une expérience encore plus simplifiée, les utilisateurs peuvent contrôler le téléviseur sans les mains, à l’aide de la télécommande vocale ou à l’aide des commandes vocales (jusqu’à une distance de trois mètres). Tous les modèles ULED ont obtenu la certification TÜV Rheinland relative à la protection de la confidentialité, ce qui signifie qu’ils offrent une expérience privée, sûre et sécurisée.

Soucieuse d’offrir des produits bons pour la maison et l’environnement, Hisense a lancé cette année des emballages écologiques, notamment une boîte en carton recyclable à 90 %.