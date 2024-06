Homes of Hope : le parcours de Deriv au Paraguay pour favoriser l’épanouissement de communautés défavorisées

Deriv prête une main-forte pour la construction de logements pour des communautés défavorisées au Paraguay

Deriv Paraguay et TECHO s’associent pour construire des logements Les équipes de Deriv Paraguay et de TECHO œuvrent de concert à la construction de logements pour des nécessiteux.

AREGUA, Paraguay, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv est une plateforme de trading en ligne de premier plan, avec un héritage de 25 ans de confiance, d’innovation et de service. Cet héritage s’étend à un engagement en matière de responsabilité sociale, avec un soutien actif à l’endroit des initiatives axées sur la conservation de l’environnement et l’amélioration des conditions des communautés défavorisées. À l’occasion du 25e anniversaire de Deriv, la société envisage de lancer une série d’initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE) afin d’améliorer les conditions sociales.

Deriv s’est associé à TECHO, une jeune organisation au Paraguay, afin de fournir des solutions de logement aux communautés défavorisées de San Francisco, en dehors d’Asunción.

Pendant plus de six mois, Deriv a déployé des efforts soutenus pour la construction de 10 nouveaux logements pour des familles extrêmement dans le besoin. Deriv a dirigé le calendrier de construction desdits logements pendant la phase de planification initiale, désormais achevée, l’identification des communautés et des familles les plus nécessiteuses, ainsi que l’allocation des ressources. Le plan complet fournit des détails logistiques, notamment l’acquisition du matériel, le transport et la mise en œuvre de protocoles de sécurité rigoureux pour une exécution continue du projet.

Outre la construction de logements, Deriv s’est engagé à améliorer la qualité de vie et la prospérité de l’avenir de l’ensemble de la communauté. Ces initiatives comprennent l’accès à des technologies comme des laptops, l’hébergement de forums communautaires ainsi que le mentorat et des programmes de formation.

Sebastian Perez, le responsable de Deriv au Paraguay, a fourni des informations sur les phases initiales du projet comme suit : « Les employés de Deriv se sont associés à ceux de TECHO pour interviewer les familles. Cette expérience a touché de nombreuses personnes, ce qui a suscité plus d’admiration pour ce que ces familles traversaient. Nous espérons que ce projet permettra d’améliorer la qualité de vie des communautés défavorisées. »

Ian Insaurralde, un porte-parole de TECHO, s’est exprimé quant aux objectifs de cette collaboration comme suit : « Notre principal objectif est de surmonter les difficultés et créer des opportunités pour les familles défavorisées d’Amérique latine et des Caraïbes. Collaborer avec Deriv nous a permis d’évaluer les besoins de la communauté, d’élaborer un plan d’action et de doter ces communautés d’outils favorisant l’amélioration de leur qualité de vie et leur transformation. »

Officiellement, cette initiative a démarré en avril avec l’évaluation minutieuse d’environ 400 domiciles alentour, qui a été menée par l’ équipe Deriv Paraguay et TECHO. Cela visait principalement à évaluer la situation économique, la taille et l’état des habitations existantes, l’identification des cas nécessitant une assistance prioritaire et la formulation d’une stratégie d’assistance ciblée.

Pour en savoir plus sur ce projet et d’autres initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises, visitez Deriv Life et le site Web officiel de l’entreprise.

À propos de Deriv

Depuis 25 ans, Deriv s’attèle à rendre le trading en ligne accessible à tous et partout. Constituée aujourd’hui d’un réseau comptant plus de 2,5 millions de traders dans le monde, la société fournit une riche gamme de types de contrat. En outre, elle propose fièrement plus de 200 actifs sur des marchés populaires à partir de ses plateformes de trading primées et intuitives. Deriv a su développer une culture au sein de ses bureaux, comptant plus de 1 300 employés répartis dans le monde, qui célèbre les réalisations, encourage la croissance professionnelle et favorise le développement des talents, ce qui justifie son accréditation Platinum délivrée par Investors in People.

