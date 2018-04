HPS assoie sa présence en Afrique avec l’ouverture d’un bureau à Johannesburg

CASABLANCA, Maroc, 24 Avril, 2018 /PRNewswire/ — HPS, leader mondialement reconnu dans l’édition des solutions de paiement électronique dédiées aux institutions financières, processeurs, émetteurs, acquéreurs, la distribution, ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde entier, assoie sa présence sur le continent africain avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Depuis plus de 20 ans, HPS, à travers sa suite de solutions PowerCARD, accompagne des institutions financières à travers toute l’Afrique dans le but de faire évoluer leur système de paiement en adéquation avec un paysage hautement évolutif et innovant. Johannesburg a été identifiée comme la base idéale pour permettre à HPS de poursuivre cette tradition et de fournir un soutien local aux clients opérant en Afrique du Sud et en Afrique australe pour s’adapter à ce nouveau paysage.

Martin Evans, directeur commercial à HPS, a commenté l’annonce d’aujourd’hui :

« L’Afrique australe possède l’un des écosystèmes de paiements les plus dynamiques, passionnants et en évolution dans le monde, et nous sommes ravis de réaffirmer notre engagement envers les clients opérant dans cet écosystème avec le nouveau bureau de Johannesburg. Le bureau nous fournit une base parfaite pour développer des relations de travail encore plus étroites avec nos clients, acquérir une meilleure compréhension des défis locaux auxquels ils sont confrontés, nous permettant ainsi de faire évoluer leurs opérations de paiement en Afrique du Sud et au-delà à un niveau supérieur. »

A propos de HPS

HPS est une multinationale, leader dans l’édition de solutions de paiement électronique pour les émetteurs, acquéreurs, processeurs, la distribution, ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de paiement en permettant des paiements innovants grâce à sa solution omni-canal qui permet le traitement de toutes les transactions provenant de tous les canaux initiés par tous les moyens de paiement. PowerCARD est utilisé par plus de 400 institutions dans plus de 90 pays.

HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d’affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient).

Pour plus d’informations : www.hps-worldwide.com

Suivez-nous : Twitter : @HPS_Worldwide | LinkedIn : HPS | YouTube : HPS Worldwide

Contact HPS

communication@hps-worldwide. com

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/680644/HPS_Logo.jpg