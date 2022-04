Huawei aide Three Gorges Group à construire le plus grand cluster de datacenters écologiques en Chine centrale

YICHANG, Chine, 9 avril 2022 /PRNewswire/ — Le 29 mars 2022, le Three Gorges Group a achevé la première phase de son projet de datacenter de Dong Yue Miao à Yichang, une ville située dans la province de Hubei. Huawei Digital Power fournit la solution globale d’infrastructure de datacenter pour ce projet. Le datacenter est situé sur la rive droite du barrage des Trois-Gorges, l’une des plus grandes centrales hydroélectriques au monde. Une fois les trois phases du projet achevées, le datacenter abritera 26 400 racks, répartis sur plus de 100 000 m². Il deviendra ainsi le plus grand cluster de datacenters écologiques en Chine centrale.

La première phase du projet, d’un coût de 845 millions de CNY, a permis de construire 4 400 racks sur une superficie de 40 000 m², et, notamment, un bâtiment de salle d’équipement de datacenter, un bâtiment de commandement des communications et une sous-station de 35 kV. Pour couvrir la consommation totale en électricité de cette première phase, qui s’élève à plus de 200 millions de kWh d’électricité par an, une énergie hydroélectrique propre, générée par le barrage des Trois-Gorges, sera utilisée. Le refroidissement est effectué de manière naturelle par l’eau de la rivière, ce qui permet de réduire considérablement la consommation d’énergie et d’augmenter l’efficacité énergétique.

Le datacenter de Dong Yue Miao est construit conformément aux normes nationales en vigueur pour les salles d’équipement de classe A. Il utilise des technologies de pointe ainsi que des produits exclusifs, sécurisés et contrôlables, et est appelé à devenir le premier datacenter à grande échelle, écologique et sans carbone en Chine. Huawei fournit la solution globale L0+L1 et assure, notamment, la conception de l’architecture du système de datacenter, la fourniture de l’équipement principal, et la réalisation et la gestion intégrées de projets.

L’équipement principal de la solution Full-Stack fournie par Huawei Digital Power comprend 160 salles d’équipement modulaires, 38 PowerPOD, 320 appareils SmartLi, 160 parois de ventilateurs haute température, 1 iCooling@AI (système de refroidissement intelligent) et 1 robot IA (pour une inspection intelligente). L’équipement aide Three Gorges Group à construire un datacenter simplifié, intelligent, sûr et écologique.

Toute la Chine travaille activement à atteindre les objectifs annoncés récemment en matière de pic et de neutralité carbone. Une grande partie du processus consiste à réduire les émissions de carbone dans les datacenters. Huawei Digital Power n’a ménagé aucun effort pour aider Three Gorges Group à construire son datacenter de Dong Yue Miao afin qu’il soit écologique et sans carbone. Pour atteindre cet objectif, Huawei applique sa solution de pointe iCooling@AI afin de contrôler l’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE) annuelle et assurer un maintien en deça de 1,25. Dans le même temps, la solution d’alimentation PowerPOD+SmartLi assure à long terme un fonctionnement fiable du datacenter et réduit l’empreinte d’alimentation et de distribution de 40 %, ce qui lui permet d’héberger 500 racks supplémentaires. L’ensemble de la solution est préfabriqué, de sorte que le client peut rapidement en déployer les différentes phases. Cela signifie que le délai de commercialisation est 50 % plus court que le délai observé avec les pratiques de construction traditionnelles des datacenters.

Le datacenter de Dong Yue Miao est un projet de transformation numérique clé pour le Three Gorges Group et fait partie de son 14e Plan quinquennal, qui accorde la priorité au développement numérique écologique. Le projet de datacenter aidera le pays à transférer facilement des ressources informatiques de la Chine orientale à la Chine occidentale. Avec son emplacement central dans la province de Hubei près du barrage des Trois-Gorges, le projet dispose d’un approvisionnement fiable en énergie propre et d’un haut niveau de sécurité. Il s’agit d’une autre étape du développement économique le long du fleuve Yangtze et le projet soutient la stratégie nationale en matière de numérisation mise en œuvre dans toute la Chine.

Vidéo – https://www.youtube.com/ watch?v=oNiHm3RzceU