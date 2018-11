HUAWEI CLOUD lance officiellement un service blockchain destiné aux utilisateurs du monde entier

Désormais disponible sur le site web international de HUAWEI CLOUD, ce service aide les entreprises et les développeurs du monde entier à créer, déployer et gérer rapidement et à moindre coût des applications blockchain sur HUAWEI CLOUD. Ce lancement mondial jette les bases d’une plate-forme blockchain mondiale et distribuée

Être proactif est primordial pour construire un écosystème blockchain

La blockchain offre décentralisation, résistance aux intrusions et traçabilité, et elle renforce la confiance entre les parties prenantes des transactions. La blockchain crée par conséquent de la valeur lorsqu’elle est utilisée dans des applications d’entreprise, dans des cas de figure propres à chaque secteur. Les entreprises de différents secteurs d’activité explorent actuellement les applications blockchain, mais le déploiement d’une blockchain sur le cloud n’est pas une sinécure. En effet, les développeurs doivent posséder une compréhension approfondie des technologies blockchain. Le déploiement est également chronophage.

Dès 2016, Huawei a rejoint Hyperledger, le projet open source le plus influent dans le monde de la blockchain, hébergé par la Fondation Linux. Huawei a été reconnue comme un mainteneur primordial d’Hyperledger pour les contributions en termes techniques et de code qu’elle a apportées sans relâche à deux sous-projets, Fabric et STL. Huawei est également le seul mainteneur asiatique dans ces sous-projets.

BCS est un service cloud qui tire parti des avantages procurés par les technologies de sécurité et de conteneur de HUAWEI CLOUD, entre autres. Il est facile à utiliser, efficace et universellement applicable, et peut être utilisé dans les applications de données, l’Internet des objets (IdO), la finance, pour ne citer que ces domaines. Les cas de figure dans lesquels il peut être utilisé vont des transactions de données, de l’authentification de l’identité, l’attestation d’information (comme l’immobilier et l’éducation) aux soins de santé à distance, au traçage de la provenance des aliments, en passant par l’Internet des véhicules (IoV) et la gestion des dispositifs IdO. Il offre une aide très précieuse à la mise en œuvre d’un écosystème technologique et à la transformation numérique des industries.

BCS présente des avantages significatifs

HUAWEI CLOUD s’efforce désormais de développer sa plate-forme blockchain afin d’offrir un support technique aux entreprises qui développent des applications et solutions blockchain.

BCS offre les avantages suivants :

Ouverture et facilité d’utilisation

Construit conformément à Hyperledger Fabric 1.1 et Kubernetes, il offre une configuration simple, permet un déploiement en quelques minutes, ainsi qu’un fonctionnement et une maintenance automatique multi-angles de bout en bout.

Flexibilité et efficacité

De nombreux algorithmes de consensus efficaces (plus de 5 000 TPS) et une commutation flexible, une association ou abandon dynamiques de nœuds et membres multi-rôles, et une gestion des ressources physiques basées sur un conteneur.

Rentabilité

De moindres coûts de développement et de déploiement, une facilité du paiement à l’utilisation, une réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance grâce à une gestion unifiée, ainsi qu’une mise à l’échelle automatique et une mise à jour / retour en arrière (rollback) sur demande.

Une sécurité et une protection de la confidentialité solides

Administration et isolation complètes des utilisateurs, des clés et des permissions ; chiffrement multicouche et garantie de la confidentialité ; infrastructure de cybersécurité ayant fait ses preuves.

HUAWEI CLOUD BCS s’efforce de fournir aux entreprises une base solide pour l’innovation et le développement, en travaillant de concert avec les entreprises à la construction d’un monde meilleur. Grâce à BCS, une entreprise peut installer un système blockchain parfaitement adapté à ses activités en l’espace de cinq à dix minutes. Nous attendons votre visite sur le site officiel de HUAWEI CLOUD pour vous permettre de tester les services et vous conseiller.

Lien : https://intl.huaweicloud.com/ product/bcs.html

À propos de Huawei

Huawei est un grand fournisseur mondial d’infrastructures de technologies de l’information et des communications (TIC) et de dispositifs intelligents. Proposant des solutions intégrées dans quatre domaines essentiels – réseaux de télécommunications, informatique, dispositifs intelligents et cloud -, nous nous engageons à apporter le numérique à tout un chacun, à tous les foyers et toutes les organisations, pour contribuer à un monde entièrement connecté et intelligent.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site de Huawei Cloud à l'adresse

https://intl.huaweicloud.com/? locale=en-us

