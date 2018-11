Huawei Cloud se dévoile en Afrique du Sud, permettant de construire une Afrique entièrement connectée et dotée de produits intelligents

LE CAP, Afrique du Sud, 16 novembre 2018 /PRNewswire/ — Le 14 novembre dernier, lors du salon AfricaCom 2018, HUAWEI CLOUD, le service d’informatique dématérialisée de Huawei a annoncé avoir levé le voile sur une nouvelle région en Afrique du Sud ; la société devient ainsi le premier fournisseur au monde de services dématérialisés à exploiter un centre de données local pour fournir ces services en Afrique.

À la fin de l’année, en Afrique du Sud, Huawei Cloud commencera à fournir des services dématérialisés, permettant à des organisations qui y exercent leurs activités, ainsi que dans les pays limitrophes, d’accéder à des services dans le Cloud à faible latence, fiables et sûrs, comme Elastic Cloud Server (ECS), Elastic Volume Service (EVS) et Object Storage Service (OBS). Huawei Cloud a également mentionné sa volonté de lever le voile sur encore plus de régions en Afrique.

M. Robert Nkuna, directeur général du département national des télécommunications et des services postaux d’Afrique du Sud, a déclaré : « Huawei a toujours été un partenaire technologique de choix pour notre pays, qui a nous régulièrement apporté des technologies de pointe. Le lancement de Huawei Cloud a lieu dans une période passionnante pour notre pays. Nous investissons par exemple dans le développement des compétences avec de nombreux partenaires. Nous allons inviter Huawei à transférer ses compétences en technologie dématérialisée en Afrique du Sud et sur l’ensemble du continent. Nous sommes convaincus de pouvoir accélérer notre développement si nous travaillons en partenariat avec d’autres parties prenantes. »

Li Peng, président de Huawei pour l’Afrique du Sud, a dit : « Huawei est présent en Afrique depuis 20 ans et contribue au développement social et économique ; il enrichit la vie des Africains avec ses solutions et ses services en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC). Nous possédons une connaissance approfondie du marché africain et sommes ainsi capables de mieux répondre aux besoins potentiels et actuels de nos clients. L’Afrique du Sud est l’un des marchés émergents les plus diversifiés et les plus prometteurs au monde et dispose d’un potentiel énorme. Grâce aux services dématérialisés, nous visons à libérer les capacités latentes en introduisant l’informatique dématérialisée, l’un des principaux moteurs de la croissance de notre ère. »

Edward Deng, vice-président de l'unité opérationnelle de Huawei Cloud, a commenté : « Si l'on se tourne vers l'avenir, les technologies et les services innovants de Huawei Cloud tels que l'informatique dématérialisée et l'intelligence artificielle permettront aux gouvernements, opérateurs et entreprises africains dans différents secteurs tels que la finance, l'énergie, l'agriculture, de franchir le pas vers une ère entièrement connectée et intelligente. »

Au cours de l’événement, Huawei Cloud a présenté le programme de partenariat pour l’Afrique auprès de partenaires de distribution locaux tels que Altron, ATOS, BCX, Datacentrix, EOH, Gijima, StorTech, TCM, Tech Mahindra, T-systems et XON.

De plus, Huawei a également lancé InTouch Aggregator, une plateforme PaaS alimentée par HUAWEI CLOUD, qui permet d’offrir une bonne accessibilité aux opérateurs, d’ouvrir les capacités en matière de télécommunications, d’activer OTT et de construire l’écosystème dématérialisé.

Grâce à plus de 30 années d’évolution technique dans l’infrastructure et les produits TIC, Huawei fournit des services dématérialisés fiables, sécurisés et durables à ses clients dans le monde entier. La portée internationale de Huawei Cloud et de ses partenaires couvre l’Asie du Sud-Est, l’Europe, l’Amérique latine, la Russie, l’Afrique et la Chine, ainsi que 22 régions et 37 zones de disponibilité. Un nombre croissant d’organisations, comme le Groupe PSA, Santander Bank, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), Falabella et Andreani, ont choisi Huawei Cloud et ses partenaires pour leurs technologies de pointe et leur assistance technique régionale professionnelle.

