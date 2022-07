Huawei et MuRong lancent ensemble leur solution de paiement mobile et de micro finance

SINGAPOUR, 25 juillet 2022/PRNewswire/ — Au cours du Huawei Intelligent Finance Summit 2022, Huawei et Murong ont lancé ensemble leur solution de paiement mobile et de microfinance. Cette solution représente l’innovation technologique de pointe pour la finance inclusive qui rend l’inclusion possible afin de répondre aux opportunités et aux défis du secteur financier.

La transformation numérique et l’innovation se développent rapidement. Dans l’ère post-pandémique, les opportunités et les défis se rejoignent : paiement sans espèces, sans carte, sans contact, etc. Le nombre d’utilisateurs de portefeuilles mobiles a augmenté rapidement. Le marché du paiement mobile devrait atteindre 1,3 milliard d’euros d’ici 2023, dépassant les cartes de crédit et les espèces en raison de son adoption fulgurante. Les investissements et l’innovation dans la FinTech augmentent chaque année.

En un mot, l’exigence de la finance mobile et de la micro finance est devenue nécessaire aux individus et à la connectivité de leur mode de vie diversifié.

Huawei et MuRong ont publié en collaboration cette solution de paiement mobile et de microfinance pour aider les banques à mettre en place une solution de bout en bout « 1+4+7 ».

« 1 » désigne une plateforme native du cloud, fournie par Huawei ;

« 4 » représente les quatre types d’applications financières, à savoir la microépargne, le microprêt, le paiement mobile et le marketing numérique. Ces applications sont mises en œuvre sur la plateforme de services MuRong Inclusive Finance ;

« 7 »comprend des produits spécifiques : SuperAPP, la microépargne, le microprêt, l’Open Banking, le paiement numérique, le marketing numérique et l’exploitation numérique.

De plus, « N » signifie que les banques peuvent fournir N types de scénarios financiers, mettre en relation les utilisateurs finaux et aider les commerçants à acquérir des clients, ce qui renforce considérablement l’attrait de la banque pour les commerçants.

Cela indique que grâce à cette solution, la banque commerciale, l’établissement de paiement, l’opérateur de télécommunications et la société Fintech peuvent se connecter et innover ensemble pour se rendre mutuellement service.

Han Yidong, conseiller principal mondial du centre de solutions technologiques de MuRong, a déclaré : « MuRong est le principal fournisseur mondial de solutions informatiques financières numériques. Nous avons coopéré avec Huawei pour intégrer l’innovation technologique numérique afin de découvrir les marchés de la finance inclusive. »

« Si l’on considère le parcours de la coopération entre Huawei et Murong, nous avons déjà atteint des résultats concrets. Par ailleurs, les solutions innovantes conjointes sont également en cours, nous attendons davantage de coopération avec MuRong pour créer ensemble une nouvelle valeur pour nos clients », a ajouté Song Danping, président de la coopération mondiale de l’écosystème chez Huawei Global Digital Finance.

À l’avenir, Huawei continuera à développer des solutions financières, en recourant à des technologies innovantes et en coopérant avec des partenaires, afin d’accélérer la mise en place de solutions conjointes pour les clients du secteur financier mondial et de favoriser l’émergence d’une finance plus intelligente et plus écologique.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1865384/image.jpg