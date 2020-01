Huawei FusionSolar avec LCOE optimal rend les nouvelles énergies plus populaires dans la région MEA

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ — Le Sommet mondial sur les énergies du futur (World Future Energy Summit, WFES), le plus grand événement concernant les énergies de l’avenir et la durabilité organisé dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), se tient au Centre des expositions national d’Abou Dhabi du 13 au 16 janvier 2020. Huawei y présente sa Smart PV Solution pour des centrales photovoltaïques distribuées de taille industrielle, fidèle au principe : « AI BOOST FusionSolar pour un LCOE (coût actualisé de l’électricité) optimal ».

Centrales photovoltaïques (PV) de taille industrielle : mises à niveau intelligentes pour un LCOE optimisé

La solution PV au sol novatrice et à grande échelle de Huawei recourt à des onduleurs de chaînes intelligents de 1500 V et fusionne des trackers avec des modules bifaciaux, dont les capacités de production électrique sont optimisées par les algorithmes de suivi avec auto-apprentissage grâce à l’IA. Le modèle présenté, le SUN2000-185KTL-H1 (SUN2000-185KTL), est doté de la puce intelligente propriétaire HiSilicon et de postes de transformation intelligents (STS) afin de fournir aux clients une solution complète centralisée.

Le projet Sakaka à 300 MW a reçu l’offre tarifaire la plus basse au monde en 2018. La première centrale PV au sol de grande envergure d’Arabie Saoudite est renforcée par la Smart PV Solution à 1500 V de Huawei, et a été raccordée pour la première fois au réseau public en novembre 2019. Depuis, la centrale PV a obtenu d’excellentes performances de manière constante, avec un taux de performance maximal de 92 %. Le mode multi-MPPT (avec plusieurs trackers MPP) inclus dans les onduleurs de la série SUN2000 permet de réduire les décalages de chaînes PV pour atteindre des rendements énergétiques remarquables.

Le Huawei SUN2000-185KTL a été récompensé par le prix pv magazine 2019 lors du WFES. La combinaison unique de l’IA et des technologies PV diminue le LCOE pour les centrales PV tout en améliorant considérablement l’expérience client. Elle joue également le rôle de tremplin vers la réussite à l’ère de la parité des réseaux électriques. M. Eckhart K. Gouras, éditeur de pv magazine, a indiqué : « Les onduleurs de branche multi-MPPT sont les mieux à même de gérer les aléas de l’albédo, ce qui sera sans aucun doute un facteur supplémentaire incitant à opter pour les chaînes. »

Smart I-V Curve Diagnosis : redéfinir l’exploitation et la maintenance, avec une sécurité intelligente

Le Smart I-V Curve Diagnosis de Huawei est la première – et la seule – technologie de pointe certifiée TÜV à être utilisée à une large échelle commerciale, avec des installations totalisant plus de 5 GW. Le Smart I-V Curve Diagnosis 3.0, mis à niveau en 2019, est capable de réaliser des balayages à distance pour une centrale PV de 100 MW en 15 minutes seulement, pour ensuite générer automatiquement des rapports basés sur ses résultats. Le composant d’auto-apprentissage avec IA accumule des expériences en matière de diagnostic de courbe I-V et améliore les modèles de défaillances sans nécessiter d’inspection sur site, permettant ainsi à l’exploitation et à la maintenance du domaine photovoltaïque d’entrer dans l’ère des produits intelligents.

PV distribué : des centrales plus sûres et une meilleure expérience à tous les niveaux

Dans les scénarios distribués, Huawei fournit les onduleurs triphasés SUN2000-20KTL-M0 et le super SUN2000-100KTL-M1.

Le SUN2000-20KTL-M0 est doté de la technologie AFCI (disjoncteur d’arc électrique) basée sur l’IA qui identifie l’ensemble des arcs électriques et déconnecte le circuit en 2 secondes. En outre, le système d’auto-apprentissage grâce à l’IA sert à protéger contre les risques d’incendie, garantissant ainsi une sécurité optimale pour les centrales PV distribuées.

Le très attendu SUN2000-100KTL-M1 devrait être lancé dans la région MEA fin 2020. Un algorithme de suivi intelligent de pics multiples réduit efficacement les décalages de chaînes et garantit la production effective d’électricité à un rendement de 98,4 %, l’un des meilleurs de l’industrie européenne. La conception sans fusible assure une fiabilité de haut niveau. La clôture IP66 entièrement fermée est plus qu’adaptée aux conditions difficiles du désert, qui sont caractéristiques de nombreux marchés MEA.

Le plus grand projet sur toiture distribué aux Émirats arabes unis est également basé sur la solution distribuée de Huawei. Depuis son raccordement au réseau en juillet 2017, la centrale de 25,8 MW a fonctionné sans heurt dans un climat caractérisé par des températures élevées et un environnement poussiéreux, présentant un taux d’échec nul, et fournissant ainsi une électricité propre et fiable à Dubai DP World.

Huawei continuera à collaborer avec des partenaires et des clients partageant les mêmes valeurs dans le secteur des nouvelles énergies, à intégrer les nouvelles technologies TIC telles que le cloud computing et l’IA dans le domaine du photovoltaïque, et à faciliter la numérisation des usines PV.

