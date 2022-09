Huawei Intelligent Cloud-Network, à la pointe de l’innovation numérique

À mesure que la transformation numérique progresse, les services d’entreprise créent de nouvelles exigences pour les réseaux de communication de données. Tout d’abord, le grand nombre de connexions IoT exige une connectivité omniprésente et à très haut débit. Ensuite, les services des filiales d’entreprise migrent progressivement vers le cloud, ce qui oblige les réseaux à fournir un déploiement flexible et des capacités de migration vers le cloud rapide. Troisièmement, les nouveaux services doivent être déployés à grande échelle et nécessitent des ajustements fréquents, ce qui exige que les réseaux soient souples, sécurisés et efficaces. Enfin, les vidéoconférences se généralisent, ce qui signifie que les réseaux doivent garantir une expérience de communication déterminante.

Sun Liang, vice-président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a fait remarquer que Huawei Datacom avait mis au point la solution intelligente de réseau sur cloud grâce à une innovation continue pour relever les défis mentionnés ci-dessus. Cette solution propose des fonctionnalités essentielles telles que l’expérience d’accès ultime, l’accès ultrarapide au cloud par les filiales, l’expérience déterminante et le déploiement efficace et simplifié. La solution Intelligent Cloud-Network est aujourd’hui très répandue dans des secteurs tels que l’éducation, le commerce de détail, l’administration et la finance, facilitant ainsi la transformation numérique des clients. Par exemple, dans le secteur de l’éducation, la solution de réseau Wi-Fi entièrement sans fil fournit une expérience d’accès au réseau ultime ; dans le secteur du commerce de détail, la solution d’accès au cloud ultra-rapide SD-WAN permet d’ouvrir un magasin en une seule journée ; dans le secteur gouvernemental, la technologie de segmentation du réseau de Huawei permet un transport convergent sur un seul réseau et une assurance complète des services essentiels à l’entreprise ; dans le secteur financier, la solution simplifiée de déploiement de services sur plusieurs clouds dans plusieurs domaines permet de déployer des services en quelques minutes.

Lors de la conférence, Huawei a également dévoilé plusieurs nouveaux produits de communication de données, notamment le premier point d’accès Wi-Fi 7 AirEngine 8771-X1T, le commutateur de campus de nouvelle génération CloudEngine S16700, prêt pour le 400G, et le routeur de service universel intelligent NetEngine 8000 M4.

Huawei a également publié son livre blanc sur l’architecture de réseaux intelligents sans fil. Liu Jianning, président du service marketing et ventes de solutions de Global Enterprise Network chez Huawei, a déclaré que l’un des changements les plus importants pour les réseaux de campus est la mise en place de réseaux entièrement sans fil. Le passage au Wi-Fi 6 et au Wi-Fi 7 à l’avenir implique de nouvelles exigences en matière de bande passante, d’architecture et d’exploitation et de maintenance du réseau. Pour répondre à ces nouvelles exigences, Huawei propose une architecture de réseau de campus de nouvelle génération : l’architecture de réseaux intelligents sans fil. Cette architecture présente sept caractéristiques uniques : elle est entièrement sans fil, hyperconvergée, à ultra large bande, simplifiée, à faible émission de carbone, sécurisée et intelligente.

Lors de la conférence, des clients de divers secteurs ont fait part de la manière dont ils ont appliqué la solution de réseau cloud intelligent de Huawei dans leurs pratiques commerciales. Agus Ariyanto, vice-président du réseau chez Biznet, a prononcé un discours intitulé « Biznet établit un réseau étendu intelligent orienté vers l’avenir ». Il a déclaré : « Huawei, qui repose sur un réseau métropolitain plat, aide Biznet à consolider son rôle de leader de l’industrie. Ensemble, nous explorerons plus en détail les technologies émergentes et l’innovation commerciale basée sur l’EPI. »

Pour en savoir plus sur la solution Intelligent Cloud-Network de Huawei, consultez le site https://e.huawei.com/fr/ solutions/enterprise-networks/ intelligent-ip-networks .