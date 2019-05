Huawei remporte le prix Intersolar au salon Intersolar 2019

MUNICH, 17 mai 2019 /PRNewswire/ — Huawei a remporté le prix Intersolar au salon Intersolar 2019 pour son onduleur intelligent de la série SUN2000 15-20KTL. L’onduleur a remporté le prix pour les atouts de la marque, sa sécurité optimale et une expérience d’utilisation améliorée. Conçu pour l’usage domestique et commercial, ce système PV intelligent de Huawei introduit pour la première fois la technologie turbonumérique qui intègre la puce innovante et l’intelligence artificielle de Huawei pour faire renaitre l’expérience d’installation.