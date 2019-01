ID4Africa nomme les ambassadeurs avec un nombre record dans 43 pays africains et annonce le premier sommet annuel des ambassadeurs et le Conseil sur l’identité d’ID4Africa

NEW YORK, 15 janvier 2019 /PRNewswire/ — ID4Africa a annoncé aujourd’hui la nomination d’ambassadeurs de 43 pays africains pour sa promotion 2019. Alors que le nombre de pays se chiffrait à 29 en 2018, cette expansion reflète la forte adhésion des gouvernements africains au programme des ambassadeurs d’ID4Africa et la reconnaissance sans équivoque de l’importance du rôle que jouent les ambassadeurs en pleine évolution. La promotion 2019 couvre l’ensemble du continent et englobe l’Afrique du Nord et les États insulaires souverains d’Afrique.

« Je suis très heureux de voir le Programme devenir le plus grand organisme institutionnalisé de coopération Sud-Sud s’articulant autour de l’identité en Afrique, et de constater que le rôle des ambassadeurs continue d’évoluer de manière très notable », a commenté Dr. Joseph J. Atick, Président Directeur Général d’ID4Africa. Et d’ajouter : « Bien qu’ils jouent actuellement un rôle essentiel de liaison entre le Mouvement et leurs pays respectifs, ils sont également devenus les membres d’un organe de leadership éclairé à même de fournir des conseils panafricains et de promouvoir les échanges d’expériences et de connaissances entre les différents pays représentés ».

Pour soutenir le rôle renforcé des ambassadeurs, ID4Africa lance le premier Sommet Annuel des ambassadeurs, qui aura lieu à l’occasion de sa 5e réunion annuelle à Johannesburg, du 18 au 20 juin 2019. Le Sommet n’est ouvert qu’aux ambassadeurs et aux membres du Conseil consultatif d’ID4Africa. Cette première réunion établira les responsabilités et les priorités de ce groupe collectif, appelé ID4Africa Identity Council (Conseil sur l’identité d’ID4Africa).

Les ambassadeurs d’ID4Africa sont de hauts fonctionnaires de gouvernements (une seule nomination par pays) qui travaillent pour les acteurs gouvernementaux axés sur l’identité dans leur pays. Constituant des forces primordiales au sein du Mouvement, ils aident à maintenir une collaboration active entre ID4Africa et les acteurs de l’identité et exercent une influence sur l’agenda et la direction du Mouvement. De maniére collective, et par le biais du Conseil sur l’identité d’ID4Africa, ils apportent également conseils et soutiennent le processus de prise de décision pour le développement des écosystèmes des identités panafricaines.

ID4Africa compte désormais des ambassadeurs dans les 43 pays suivants :

Afrique du Sud Éthiopie Malawi São Tomé-et-Principe Algérie Gabon Mali Sénégal Bénin Gambie Maroc Sierre Leone Bostwana Ghana Mauritanie Somalie Burkina Faso Guinée Namibie Soudan du Sud Burundi Guinée-Bissau Niger Tanzanie Cameroun Île Maurice Nigeria Tchad Cap-Vert Kenya Ouganda Togo Côte d’Ivoire Lesotho République centrafricaine Tunisie Djibouti Liberia République démocratique du Congo Zambie Eswatini Madagascar Rwanda

Pour en savoir plus sur le programme des ambassadeurs et consulter la liste des ambassadeurs actuels, rendez-vous sur : www.id4africa- ambassadors.org.

À propos d’ID4Africa

ID4Africa est un mouvement « ID-4-All » (identité pour tous) qui promeut l’adoption responsable de l’identité au service du développement socio-économique et de l’action humanitaire. Vous en saurez plus sur www.id4africa.com