imToken annonce la version internationale 2.0, imToken Venture

Avec le lancement d’imToken 2.0, la société annonce un fonds de capital-risque pour le développement de DApp au sein de son écosystème, et de nouvelles fonctionnalités Tokenlon

SINGAPOUR, 1er août 2018 /PRNewswire/ — imToken, le plus grand portefeuille d’actifs numériques Ethereum au monde qui supporte à grande échelle 30 000 tokens, annonce imToken 2.0, le portefeuille de cryptodevises de prochaine génération d’imToken qui supporte un écosystème entièrement décentralisé.

À la suite de son investissement de série A de 10 millions de dollars par IDG, imToken présente aujourd’hui le navigateur DApp, Tokenlon (échange décentralisé d’imToken) et imToken Venture.

La société a également annoncé 5 millions d’utilisateurs mensuels actifs et 45 milliards de dollars de transactions à flux identiques entre janvier 2017 et juin 2018, rivalisant avec le volume annuel de Venmo de PayPal.

« Nous croyons que le futur de la technologie de la blockchain (chaîne de blocs) repose sur une décentralisation complète », a déclaré Ben He, fondateur et PDG d’imToken. « Nous pensons que les initiatives d’aujourd’hui pour imToken 2.0 définiront la feuille de route pour un écosystème entièrement décentralisé qui sera soutenu par l’industrie et les utilisateurs. »

imToken 2.0

Navigateur DApp : le navigateur DApp d’imToken supporte les DApps les plus populaires et les échanges décentralisés.

En outre, imToken annonce imToken Venture, qui investira dans DApps et des projets d’infrastructure innovants, et en fera la promotion.

Échange décentralisé : l’échange décentralisé d’imToken, Tokenlon, offre désormais deux fonctions de trading uniques.

« Instant Exchange » (échange instantané) : sélectionne les meilleurs taux de change à travers plusieurs réserves pour des conversions jeton-à-jeton équitables.

Carnet d’ordres et trading au comptant : les utilisateurs de Tokenlon peuvent laisser des ordres d’achat et de vente à cours limité ou passer des ordres au prix du marché directement depuis le carnet d’ordres.

Portefeuille multichaîne avec BTC, ETH, EOS : les utilisateurs peuvent importer et gérer plusieurs portefeuilles de cryptodevises, parmi lesquelles Bitcoin, Ethereum et EOS, sous une phrase de passe et identité mnémotechnique unique.

L’annonce fait suite à l’ouverture du siège d’imToken à Singapour.

« Nous considérons qu’avec un environnement règlementaire mature, Singapour est le tremplin idéal pour nous permettre de donner un coup de fouet à nos ambitions internationales », a déclaré He. « Des pays comme l’Indonésie deviennent rapidement l’un des plus grands marchés d’imToken, et nous avons hâte de développer nos initiatives en Asie. »

Pour en savoir plus sur imToken, rendez-vous sur token.im.

Pour le kit destiné à la presse, visitez ce site.

À propos d’imToken

Fondé en 2016 par Ben He, le PDG d’imToken, le plus grand portefeuille d’actifs numériques au monde est utilisé par les principaux investisseurs en cryptodevises du monde entier. Soutenu par IDG Capital, imToken offre un support pour 30 000 tokens et est reconnu internationalement pour ses fonctions de sécurité en tant qu’outil de gestion des actifs numériques. Le siège social d’imToken est situé à Singapour.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/725237/benhe_imtoken_2_ 0_launch.jpg