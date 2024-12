Injonction préliminaire émise en faveur des sachets de nicotine 2ONE® contre les sachets Zone. Imperial se voit interdire toute vente future du produit [Zone] portant la marque Bullseye ou de toute imitation colorée ou marque d’un produit similaire portant à confusion et lié à la nicotine par voie orale

LAKE TAHOE, Nevada, 24 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — 2ONE Labs et Performance Plus Marketing (« PPM ») ont obtenu une injonction préliminaire (« IP ») favorable dans le cadre du litige en cours pour contrefaçon de marque entre les sachets de nicotine 2ONE® et les produits griffés Zone vendus aux États-Unis. Suite à cette décision du 20 décembre 2024, les sachets de nicotine Zone de la société Imperial ne pourront plus être expédiés à ses partenaires commerciaux aux États-Unis.

Vincent Schuman, PDG de 2ONE Labs, a déclaré : « Cette ordonnance est très importante, car elle interdit à Imperial Brands de continuer à vendre les sachets Zone aux États-Unis jusqu’à ce que le litige en cours impliquant la marque déposée 2ONE® soit résolu. En accordant la motion en faveur de 2ONE®, le juge a noté que « les défendeurs [Imperial] se voient interdire toute vente future de produits portant la Bullseye Mark (symbole de centre d’une cible), ou toute imitation colorée de celle-ci, ou toute marque assez similaire à celle-ci pour porter à confusion sur des produits de nicotine par voie orale. » (Affaire No : CV 24-08124-MWF (Ex) Titre : 2ONE Labs Inc. et al. c. ITG Brands, LLC et al.)

M. Schuman a ajouté : « Nous sommes extrêmement heureux que la Cour ait pris la bonne décision en accordant cette IP. Il s’agit d’une réparation extraordinaire pour 2ONE® qui ouvre la voie à la victoire de 2ONE® au procès sur le bien-fondé de ses plaintes pour violation de marque à l’encontre d’Imperial. »

M. Schuman a précisé : « Nous agissons toujours dans le meilleur intérêt de nos consommateurs et de nos partenaires commerciaux. 2ONE® a donc demandé cette IP en raison du comportement déloyal d’Imperial. Cette société a délibérément inondé le marché avec des sachets Zone, entraînant une confusion et un préjudice irréparable pour les consommateurs en quête de nos produits au détail, ainsi que pour nos partenaires grossistes et détaillants qui ont été de fervents partisans de la marque 2ONE® depuis le début.

Cette ordonnance confirme notre conviction que le lancement des sachets Zone, fin 2023, a créé suffisamment de confusion entre les marques pour permettre à Imperial d’augmenter ses ventes grâce à la marque 2ONE, à son image, à la sensibilisation des consommateurs adultes et à la confiance que 2ONE® a su susciter auprès des clients.

Avec le retrait effectif de Zone sur le marché, nous espérons récupérer et développer la présence de 2ONE® dans de nombreux autres points de vente au détail dans tout le pays. Les clients sont invités à contacter directement 2ONE Labs (21Pouches.com) ou PPM (info@pplusmarketing.com, 1-888-942-5350) pour étudier les possibilités de vente de 2ONE®. »

2ONE Labs Inc. : fondée par les pionniers de la production de nicotine synthétique, 2ONE Labs se spécialise dans les produits oraux à base de nicotine sans tabac les plus innovants et savoureux, destinés aux consommateurs adultes qui souhaitent trouver une alternative aux autres produits du tabac. Pour plus d’informations, veuillez contacter 21Pouches.com.

2ONE® est une marque déposée de 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, Nevada. Tous droits réservés. Pour plus d’informations, veuillez contacter 21Pouches.com.

Contact presse : press@21pouches.com

