itel lance son dernier smartphone S15 de la série Selfie intégrant l’application Gallery Go de Google

LAGOS, Nigeria, 24 juillet 2019 /PRNewswire/ — itel, une marque de téléphones mobiles engagée à fournir des produits de haute qualité, abordables et offrant une excellente expérience utilisateur, a annoncé aujourd’hui le lancement de son dernier smartphone S15 de la série Selfie intégrant l’application Gallery Go de Google. L’objectif de la société est d’offrir la meilleure expérience de selfie aux consommateurs.

itel est la première marque mondiale de téléphones mobiles à s’associer à Google dans le cadre du projet Gallery Go. Conformément à l’engagement, cette initiative vise à profiter aux millions de consommateurs de la marque sur les marchés émergents du monde entier et à leur permettre de jouir de la vie mobile à des prix abordables.

L’itel S15, qui intègre la nouvelle application Gallery Go, apportera divers avantages aux consommateurs, notamment :

Une galerie légère et rapide, optimisée pour les téléphones Android Go

Un stockage plus intelligent — Recherchez, gérez et stockez facilement des photos sur le dispositif

Une édition plus facile — Améliorez la qualité des photos de l’utilisateur grâce à la technologie d’amélioration automatique

« Nous sommes ravis de lancer l’itel S15, qui est doté de la toute dernière galerie hors connexion et optimisée de Google, Gallery Go », a déclaré le directeur général d’itel Mobile, David Lei. « Nous pensons que ce dispositif de communication mobile, qui a révolutionné la vie sociale des êtres humains, devrait être accessible à tous. En intégrant l’application Gallery Go aux téléphones portables itel S15, nous faciliterons la tâche des consommateurs des marchés émergents, en particulier ceux des régions africaines, en leur permettant de profiter de la meilleure expérience de selfie à travers nos produits », ajoute-t-il.

« Nous avons créé Gallery Go, une galerie photo rapide et intelligente, pour les personnes qui n’ont pas accès à la sauvegarde par Wi-Fi ou à travers une connexion Internet fiable », a déclaré le chef de produit de Google Photos, Ben Greenwood. « Gallery Go propose quelques-unes des meilleures fonctionnalités de Google Photos pour vous aider à retrouver, éditer et gérer vos souvenirs, et nous sommes ravis de collaborer avec itel pour intégrer l’application au téléphone mobile S15 et aux dispositifs A55 de choix intégrant Android Go en Afrique », ajoute-t-il.

itel S15

L’itel S15 est doté d’un écran HD de 6,1 pouces IPS 19.5:9 plein écran à goutte d’eau, une caméra selfie de 16 MP et une double caméra arrière de 8 MP avec des lumières flash.

Alimenté par un processeur Spredtrum quadricœur SC7731E à 1,3 GHz, le dispositif est doté de 1 Go de RAM et de 16 Go de ROM. Il est équipé d’une grande batterie de 3 000 mAh intégrant la technologie Power Master basée sur l’IA, ainsi qu’un capteur de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales pour protéger votre vie privée.

Dernier point, mais non des moindres, la technologie AI Face Beauty 3.0 offre une mise à niveau majeure pour la prise de photos. L’algorithme d’intelligence artificielle identifie les caractéristiques de votre visage, le ton de la peau et l’environnement lumineux afin d’ajouter des effets d’embellissement adaptés à vos caractéristiques faciales et de faire ressortir votre beauté naturelle et unique.

L’itel S15 sera lancé en août dans toute l’Afrique.

À propos d’itel

Créé en 2007, itel est une marque de téléphone portable d’entrée de gamme et fiable pour tous les budgets. En adoptant la philosophie de marque « Join · Enjoy » (Participez Profitez-en), itel a pour mission de fournir une technologie de communication mobile abordable et accessible à tous. La société démocratise la technologie en fournissant un accès à la technologie et à la connectivité aux consommateurs non connectés, leur permettant ainsi de se rapprocher et de tirer parti de leurs liens sociaux. Après plus de 10 ans de développement, itel a étendu sa présence sur environ 40 marchés émergents à travers le monde. itel propose une gamme de produits incluant des smartphones, des tablettes et des téléphones polyvalents. En 2017, itel a vendu plus de 77 millions de dispositifs à travers le monde, ce qui constitue un chiffre historique pour la société. African Business, une revue commerciale faisant autorité en Grande-Bretagne, a placé itel 17e au classement des 100 plus grandes marques d’Afrique les plus admirées de la saison 2018/2019. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.itel-mobile.com/ global/

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/708182/itel_Mobile_Logo. jpg