itel lance trois smartphones reposant sur le système Android(TM) Oreo(TM) (Go edition), en Afrique

LAGOS, Nigeria, 20 juin 2018 /PRNewswire/ — itel, une marque de téléphonie mobile s’attachant à fournir des produits abordables et de grande qualité, disposant d’une excellente expérience utilisateur à travers TRANSSION Holdings, a annoncé aujourd’hui le lancement sur le marché africain de ses trois premiers smartphones fonctionnant sur le système d’exploitation Android™ Oreo™ (Go edition) — itel P32, A32F et A15.

itel est l’une des premières marques mondiales de téléphonie mobile à s’associer à Google dans le cadre du projet Android Oreo. Conformément à l’engagement d’itel, cette initiative se met au service des millions de clients de la marque des marchés émergents mondiaux, pour leur permettre de profiter de la vie mobile à des prix abordables.

Les P32, A32F et A15 d’itel intègrent le nouveau système d’exploitation Android™ Oreo™ (Go edition) et présentent un certain nombre d’avantages pour les clients, notamment :

Une expérience fluide et dynamique, adaptée aux périphériques, avec un Go de RAM

Des applications Google classiques et nouvelles pour les smartphones d’entrée de gamme, dont Google™ Go, YouTube Go et l’assistant Google pour Android™ (Go edition)

Une plus grande efficacité des données

« Nous sommes ravis de lancer le premier contingent de smartphones itel reposant sur le système d’exploitation Android™ Oreo™ », a déclaré Arif Chowdhury, le vice-président du groupe TRANSSION. « Nous estimons que le dispositif de communication mobile qui a révolutionné la vie des gens devrait appartenir à tous. Grâce à ce partenariat avec Google, il sera plus facile pour les clients des marchés émergents, en particulier dans les régions d’Afrique, de s’offrir un smartphone performant et convivial. »

Sagar Kamdar, le directeur chargé de la gestion des produits chez Android, a déclaré : « Android Oreo (Go edition) est spécialement optimisé pour assurer la magie de Google et d’Android aux smartphones de mémoire et de puissance de traitement limitées. Nous sommes ravis de voir itel faire un pas supplémentaire pour fournir de l’électronique à plus de personnes, en lançant les téléphones Android Oreo (Go edition). »

« Les caractéristiques et les spécifications de chacun des smartphones lancés sont spécialement conçues pour les clients au Nigeria. Le nouveau système d’exploitation Android™ Oreo™ (Go edition) ouvre un nouveau monde d’agrément aux utilisateurs de ces trois smartphones itel. »

itel P32

L’itel P32 fait 5,5 pouces, 18:9 IPS plein écran et bénéficie d’une double caméra arrière ; l’appareil photo principal est de 5 MP avec double flash. Le dispositif compte 1GB de RAM et 8 GB de ROM, alimenté par un processeur Quad-core MT6580M à 1,3 GHz. Sa grande batterie de 4 000 mAh a une autonomie de trois jours et dispose d’un capteur d’empreintes digitales pour un accès facile au téléphone.

itel A32F

L’itel A32F a un grand écran 5,0 pouces et compte une caméra arrière AF de 5 MP, avec 1,4 μm de pixels grand format et un appareil photo selfie de 2 MP, avec 1,65 μm de pixels grand format. Il dispose d’un processeur Quad-Core MT6580M à 1,3 GHz, 1 Go de RAM et de plus de 8 Go de mémoire ROM (extensible à 32 Go de stockage) et d’une batterie à 2 050 mAh. Surtout, cet appareil dispose d’un capteur d’empreintes digitales multifonctionnel à un prix abordable, pour permettre aux utilisateurs de programmer jusqu’à cinq empreintes digitales et accéder rapidement aux applications, appels et caméras préférés, en toute sécurité.

itel A15

L’itel A15 dispose également d’un écran 5,0 pouces et d’une caméra arrière AF de 5 MP, avec 1,4 μm de pixels grand format et d’un appareil photo de 2 MP selfie, avec 1,65 μm de pixels grand format. Il est alimenté par un processeur Quad-Core MT6580M à 1,3 GHz, dispose de 1 Go de RAM, de plus de 8 Go de mémoire ROM (extensible à 32 Go de stockage) et d’une batterie à 2 050 mAh. L’appareil sera disponible en trois couleurs : noir d’encre, bleu étoilé et or rose.

Les appareils seront déployés dans toute l’Afrique en juin.

À propos d’itel

Créée en 2007 à Hong Kong, Itel Mobile est une marque innovante spécialisée dans les solutions de mobilité. La philosophie de la marque Itel « Join Enjoy » (« Intégrez le plaisir »), s’attache à outiller tout un chacun en fournissant les meilleurs dispositifs de communication de leur catégorie, fiables et branchés, à un prix abordable. Son portefeuille de produits comprend des smartphones, des tablettes et des téléphones classiques.

Au cours de la dernière décennie, la marque est devenue un nom connu du secteur, en étendant sa présence dans 40 pays du monde. En 2016, itel a atteint un volume de ventes référence de 50 millions de combinés, se classant parmi les trois premières marques de téléphonie mobile en Afrique. Selon le magazine d’affaires African Business, le plus influent sur le continent, itel se classe au 25e rang des marques les plus admirées des consommateurs africains.

