IXOPAY nomme Brady Harris au poste de PDG en vue de stimuler le développement de ses solutions de paiement à l’échelle mondiale

À la suite de la fusion entre IXOPAY et TokenEx, la nouvelle direction renforce la position de l’entreprise sur le marché pour répondre aux besoins en perpétuelle évolution de ses clients

TULSA, État d’Oklahoma, 03 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — IXOPAY annonce accueillir ce jour l’éminent et très expérimenté Brady Harris au poste de PDG. Cette nomination coïncide avec la récente fusion entre IXOPAY et TokenEx, et marque une nette transition dans le secteur des paiements. Cette évolution repose sur une approche multi-processeurs permettant aux commerçants et aux acteurs de la fintech de relever et diversifier leurs stratégies de paiement. L’entreprise adresse ses remerciements au PDG sortant, Marc Olesen, pour sa direction et toutes ses contributions.

Selon Glassdoor, Monsieur Harris se distingue parmi les trois meilleurs PDG des États-Unis. Il apporte plus de 20 ans d’expérience et de leadership de direction dans les domaines de la fintech, des paiements et des solutions SaaS. Alors PDG de Dwolla, il a piloté l’essor des volumes de paiements annuels, les faisant passer de 10 milliards à 70 milliards de dollars, tout en enregistrant 1,5 million de nouveaux utilisateurs chaque mois. Avant de rejoindre Dwolla, il a présidé Payscape, et son rôle s’est avéré déterminant dans sa fusion avec Payroc, qui a donné naissance à un fournisseur de services de paiement d’envergure mondiale employant plus de 1 000 collaborateurs au sein de 13 bureaux répartis travers le monde. En unissant leurs forces, ces deux entreprises ont mis au monde une structure opérationnelle au service de 150 000 sociétés dans 46 pays.

À l’heure où IXOPAY cherche ses marques pour se positionner en tant que fournisseur d’une solution tout-en-un sur le marché des solutions de paiement, l’expertise de Brady Harris en matière de fusions et acquisitions et de développement d’entreprises jusqu’à les faire sortir avec succès de la tutelle de leurs sponsors en capital-investissement s’avère fondamentale. La fusion entre IXOPAY et TokenEx a donné le jour à une plateforme capable de proposer à la fois une tokenisation omnicanale et une synchronisation des paiements, mais aussi une gestion du cycle de vie des cartes. Cette fusion répond aux exigences de prolixité, d’expansion géographique et de capacités de négociation des frais, inexistantes du côté des systèmes à processeur unique.

Pour Monsieur Harris, « La technologie applicable aux paiements évolue rapidement, et IXOPAY entend servir de locomotive dans ce parcours. L’intégration de la tokenisation et de la synchronisation nous permet de proposer une plateforme qui, au-delà de prendre en charge le traitement multi-paiements, favorise également le développement de nouveaux services. »

« Sous la direction de Brady, IXOPAY est à même d’établir de nouveaux standards applicables au secteur des paiements », remarque Vik Verma, président du conseil d’administration. Et d’ajouter : « Notre ambitieuse stratégie se focalise sur la mise à l’échelle, la sécurité et les avancées révolutionnaires qui redessineront les contours de ce que les paiements peuvent atteindre. »

Monsieur Harris et l’équipe d’IXOPAY participent à l’événement Money 20/20 organisé cette semaine à Amsterdam. Ensemble, ils auront l’occasion de présenter les offres complémentaires issues de la fusion, notamment les avancées en matière de synchronisation des paiements, de tokenisation, de gestion des risques et de gestion du cycle de vie des cartes. Nous vous invitons à les rejoindre au stand 8a202 du complexe RAI d’Amsterdam pour découvrir comment les développements évoqués dans le présent communiqué façonneront l’avenir des paiements pour les commerçants.

À propos d’IXOPAY

IXOPAY, une société du groupe TokenEx, est l’opérateur d’une plateforme indépendante et flexible dédiée à la synchronisation des paiements, assurant la gestion de tous les services de paiement sous un seul toit. À la suite de sa récente fusion avec TokenEx, IXOPAY est en mesure de développer ses services à l’échelle mondiale en proposant des capacités améliorées en matière de traitement des paiements, mais aussi des protocoles de sécurité avancés.

