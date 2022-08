J.M. Huber Corporation signe un accord pour l’acquisition de Biolchim Group auprès de NB Renaissance, Chequers Capital et de l’équipe de direction

ATLANTA, 08 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — J.M. Huber Corporation (Huber), une entreprise familiale mondiale de fabrication de matériaux d’ingénierie spécialisés, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord contraignant visant à acquérir le contrôle total de Biolchim Group auprès de NB Renaissance, Chequers Capital et de l’équipe de direction de Biolchim Group. Biolchim Group, géré et dirigé par Galileo Quattro SARL, possède sa principale base d’exploitation en Italie et est un producteur et distributeur de premier plan d’une gamme complète de biostimulants et de nutrition des plantes spécialisées. La clôture de la vente, prévue pour la fin de l’année 2022, est soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris l’approbation des investissements étrangers directs en Italie.

Toutes les sociétés de Biolchim Group, y compris Biolchim S.p.A, Cifo, Ilsa S.p.A, Matécsa Kft et West Coast Marine-Bio Processing Corp., sont concernées par l’achat. Biolchim Group exploite huit usines de production dans le monde et ses produits (biostimulants, éléments de traçabilité et engrais solubles dans l’eau, liquides et foliaires) sont présents dans plus de 70 pays à travers le monde. Biolchim Group est fort d’une riche histoire de 50 ans au service de l’industrie agricole.

À la clôture de la vente, Biolchim Group fera partie de Huber Engineered Materials (HEM), une société du portefeuille d’activités de Huber. Biolchim Group sera un élément clé de la fondation stratégique de l’unité commerciale Huber AgroSolutions (HAS) de HEM qui comprend actuellement Miller Chemical & Fertilizer (Miller).

Leonardo Valenti, PDG de Biolchim Group depuis 2008 et pionnier dans le secteur de la nutrition végétale, restera engagé à diriger Biolchim Group au cours de la prochaine phase de croissance et d’intégration, en tirant parti du potentiel de synergie de la combinaison stratégique des deux entités.

La vision de Huber AgroSolutions est de devenir l’un des principaux formulateurs de produits agricoles durables et performants à l’échelle mondiale. L’acquisition de Biolchim Group, qui a connu une croissance impressionnante grâce à sa large offre de biostimulants et de produits nutritionnels spécialisés, fait progresser considérablement cette vision en apportant à HAS une main-d’œuvre et une culture innovantes et entrepreneuriales. Ensemble, les entreprises partagent une culture profondément engagée dans la nutrition des plantes et dans le succès de ses nombreux clients à travers le monde.

L’empreinte commerciale complémentaire des deux sociétés permettra d’élargir l’accès des clients et des produits dans des régions agricoles clés à l’échelle mondiale. En plus de rester engagée à servir la clientèle existante de Biolchim Group, cela positionne également idéalement HAS pour faire progresser les ventes des produits de Biolchim Group grâce à ses relations solides avec les producteurs américains et son réseau de distribution complémentaire en Amérique latine et dans certains pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Les canaux de vente de Biolchim Group sont idéalement adaptés pour faire progresser les ventes de divers produits Miller grâce à sa force en Europe et son réseau de filiales mondial.

« Je suis ravi et stimulé par cette opportunité de combiner deux entreprises prospères, Miller et Biolchim Group », a déclaré David Riley, vice-président principal et directeur général de Huber AgroSolutions. « Je suis également reconnaissant envers M. Valenti pour son leadership et son soutien alors que nous faisons passer Biolchim Group et Miller à leur prochaine phase de croissance. »

Leonardo Valenti, PDG de Biolchim Group, a commenté : « La combinaison stratégique de Biolchim Group et de Huber AgroSolutions sera transformatrice puisque les entreprises disposent d’offres commerciales et de produits complémentaires, ainsi que de technologies et de capacités de recherche de pointe. Nous sommes tous deux impatients de collaborer, de partager nos connaissances et de nous appuyer sur les capacités de chacun. Cet accord ouvrira de nouvelles ambitions de croissance et nous positionnera comme un acteur de premier plan dans le domaine de la nutrition spécialisée à l’échelle mondiale. Je suis enthousiasmé par l’avenir prometteur de l’entreprise et reconnaissant envers NB Renaissance et Chequers Capital pour le soutien continu reçu au cours des dernières années grâce à la mise en œuvre du plan de création de valeur de Biolchim Group et des décisions stratégiques clés. »

« Miller et Biolchim Group créent une combinaison puissante de marques, de personnes et de produits spécialisés qui apporteront une valeur considérable à nos clients respectifs dans le monde entier », a déclaré Dan Krawczyk, président de HEM. « Nous sommes extrêmement ravis d’accueillir les employés de Biolchim Group chez Huber, compte tenu des similitudes dans nos cultures, nos valeurs et nos objectifs. Ensemble, nous travaillerons à façonner l’avenir de l’organisation et à bâtir une entreprise mondiale de premier plan dans l’industrie agricole. »

Gretchen McClain, PDG de J.M. Huber Corporation, a ajouté : « Cette combinaison renforce notre engagement à fournir des produits et des solutions innovants à l’industrie agricole mondiale. Permettre la sécurité alimentaire pour les personnes du monde entier soutient l’engagement et la stratégie de durabilité globale de Huber. »

Huber est conseillée sur l’achat par Rabobank et Jefferies, et Jones Day agit en tant que conseiller juridique pour Huber dans le cadre de la transaction.

À propos de J.M. Huber Corporation

J.M. Huber Corporation, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie (États-Unis), exploite un portefeuille diversifié de sociétés : CP Kelco, Huber Engineered Materials, Huber Engineered Woods et Huber Resources Corp. Avec des sites dans le monde entier, nos entreprises créent des produits utilisés dans une large gamme d’applications, notamment les soins personnels, les aliments et les boissons, les nutriments et les adjuvants agricoles, les matériaux de construction, les retardateurs de flamme et les suppresseurs de fumée, ainsi que les services de foresterie durable. Fondée en 1883, Huber est l’une des plus grandes sociétés familiales basées aux États-Unis. Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur le site www.huber.com.

À propos de Huber Engineered Materials

Huber Engineered Materials (HEM), dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie (États-Unis), se concentre sur la conception de produits chimiques et minéraux spécialisés qui améliorent la performance, l’attrait et le traitement d’une large gamme de produits utilisés dans des applications industrielles, agricoles et grand public. L’unité commerciale stratégique AgroSolutions d’HEM dispose également d’un portefeuille de nutriments et d’adjuvants agricoles de haute valeur qu’elle fournit aux clients de l’industrie agricole par le biais d’un réseau mondial de distributeurs. Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur le site www.hubermaterials.com.

