Karate Combat 46 coloca em foco a posição de Dubai como um dos principais destinos de turismo esportivo

O KC46 será realizado no sábado, 20 de abril

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Feb. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Karate Combat, a principal liga profissional de esporte de combate de contato total do mundo, fez uma parceria com o Dubai Department of Economy and Tourism (DET) e o Dubai Sports Council (DSC) para levar o Karate Combat 46 (KC46) ao emirado nesta primavera.

Previsto a ser o maior evento da liga até o momento, o KC46 está fazendo um evento conjunto com a TOKEN2049 no sábado, 20 de abril. Como parte da colaboração, o KC46 fará parte do programa oficial da TOKEN2049 Week Dubai, proporcionando aos participantes da conferência a oportunidade de apreciar uma das ligas esportivas mais inovadoras do mundo, com ingressos especiais e a oportunidade de conhecer os embaixadores do evento na conferência. O KC46 será anunciado pelos membros do Hall da Fama do UFC Georges St-Pierre (GSP) e Bas Rutten, juntamente com Mike Majlak, autor e coapresentador do podcast Impaulsive.

Karate Combat é a primeira liga esportiva profissional governada e gamificada por um token, o $KARATE token. O KC46 será realizado durante a TOKEN2049 Week, o maior encontro da Web3 no emirado, que reunirá mais de 15.000 membros da comunidade global de criptomoedas. Todos os fãs podem participar da liga baixando os aplicativos iOS e Android do Karate Combat.

Na semana que antecede o KC46, a liga pretende realizar eventos especiais nos marcos mais emblemáticos da cidade, incluindo uma conferência de imprensa com os lutadores no Museum of the Future e confrontos em frente ao Dubai Frame. O fundo VFX 3D do Karate Combat também terá o horizonte de Dubai com um toque futurista emocionante.

Asim Zaidi, Presidente da Liga Karate Combat, disse: “Queremos chocar o mundo dos esportes de combate com cada evento. E o evento que estamos planejando para Dubai vai derrubar a internet! Somos os reis do entretenimento, e com o apoio da DET e da DSC, estamos prontos para causar no mundo dos esportes de combate. Fiquem ligados!”

Ahmed Al Khaja, CEO da Dubai Festivals and Retail Establishment – Dubai Department of Economy and Tourism, disse: “O KC46 é um complemento empolgante do calendário de eventos empresariais, de lazer e esportivos de Dubai durante todo o ano. Como anfitrião de muitos grandes campeonatos e torneios, Dubai tornou-se um dos principais destinos de turismo esportivo, com o KC46 servindo para consolidar ainda mais o status da cidade como um centro de eventos internacionais. De acordo com a Agenda Econômica de Dubai, a D33, para consolidar ainda mais a posição de Dubai como uma das três principais cidades do mundo para negócios e lazer, os eventos e festivais de Dubai atraem as principais estrelas do entretenimento, estilo de vida e esportes do mundo. As modernas instalações e os locais especialmente construídos em Dubai para estes eventos, juntamente com as nossas experiências vibrantes em toda a cidade e o fácil acesso aos mercados próximos, tornam Dubai um local altamente atraente para receber eventos, além dos lutadores e fãs que também podem explorar a nossa empolgante cidade.”

Sua Excelência Saeed Hareb, Secretário Geral do Conselho de Esportes de Dubai, disse: “Estamos muito felizes com o torneio ter sido incluído na lista dos muitos eventos únicos de alto nível realizados em Dubai. Esta competição também confirma a posição de Dubai como uma cidade que apoia esportes e de ser um ambiente maravilhoso para o surgimento e crescimento de vários eventos esportivos. Estamos preparados para que esta liga tão prestigiada seja bem-sucedida e para que este seja o início de muito sucesso para o evento.”

Saeed Hareb disse também: “Desde o início deste ano, Dubai já sediou muitos torneios internacionais de vários esportes, e não há dúvida de que os fãs do karatê e das artes marciais em geral merecem ter um evento global, com a presença das estrelas deste esporte sendo uma motivação para todos os praticantes deste esporte no país. Os Emirados Árabes Unidos abrigam comunidades variadas de mais de 200 nacionalidades de todo o mundo, e cada uma delas tem seus próprios esportes e estrelas favoritos que desejam seguir e ver”, acrescentou Saeed Hareb.

Sobre o Dubai Department of Economy and Tourism (DET)

Com o objetivo de tornar Dubai o principal centro comercial, de investimento e de destino turístico do mundo, o Dubai Department of Economy and Tourism (Departamento de Economia e Turismo do Dubai – DET) está incumbido de apoiar o Governo a posicionar o emirado como um importante centro para a economia e o turismo globais, e impulsionar os indicadores de competitividade econômica e turística da cidade, de acordo com os objetivos da Agenda Econômica de Dubai, a D33, que visa dobrar o tamanho da economia do emirado e consolidar a sua posição entre as três principais cidades do mundo na próxima década. Com isso, o DET está impulsionando esforços para aprimorar ainda mais a economia diversificada e inovadora baseada em serviços de Dubai para atrair os melhores talentos globais, oferecer um ambiente de negócios de classe mundial e acelerar o crescimento da produtividade. Além disso, o DET está apoiando a visão de Dubai de se tornar a melhor cidade do mundo para visitar, viver e trabalhar, promovendo sua proposta diversificada de destinos, estilo de vida único e excelente qualidade de vida em geral.

A DET é a principal autoridade incumbida de planejar, supervisionar, desenvolver e comercializar os setores de negócios e turismo de Dubai. Ela também é responsável por licenciar e classificar todos os tipos de empresas, incluindo hotéis, operadores turísticos e agentes de viagens. O portfólio da DET inclui Dubai Economic Development Corporation (DEDC), Dubai Business Licence Corporation (DBLC), Dubai Corporation for Consumer Protection and Fair Trade (DCCPFT), Dubai SME, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) e Dubai College of Tourism (DCT).

Sobre o Dubai Sports Council (DSC)

Fundado em 30 de novembro de 2005, após um decreto de Sua Alteza o Xeique Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai, o Dubai Sports Council (Conselho Desportivo de Dubai) é o órgão oficial responsável pelo desenvolvimento do setor desportivo no Emirado. Hoje, sob a orientação do seu Presidente, Sua Alteza Sheikh Mansoor Bin Mohammad bin Rashid Al Maktoum, o DSC organiza e apoia mais de 400 eventos anualmente – não apenas extravagâncias esportivas de alto nível, mas também prêmios e conferências que promovem excelência, criatividade e inovação no mundo dos esportes. O Conselho supervisiona o trabalho dos sete clubes esportivos locais de Dubai e tem interesse ativo em incentivar a prática de atividade física na sociedade, especialmente de mulheres e crianças, por meio de programas e atividades destinados a disseminar a importância do esporte e da atividade física e torná-los um modo de vida para a comunidade.

Além de promover os esportes, criar conscientização e cultivar talentos, o DSC também apoia a criatividade e recompensa a excelência de indivíduos e organizações, e ajuda Dubai a se tornar uma terra saudável, feliz e cheia de vitalidade. Ele tem organizado muitas conferências e simpósios internacionais desde 2006, incluindo a Conferência Internacional de Esportes de Dubai, para aprimorar o conhecimento e a cultura do profissionalismo, e tem trazido alguns dos maiores nomes do mundo dos esportes para compartilhar sua visão e pensamento. O Conselho também busca desenvolver a indústria esportiva nos Emirados Árabes Unidos e no mundo por meio de iniciativas como o Prêmio de Esportes Criativos Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, e organiza muitos dos principais campeonatos esportivos internacionais, bem como em cooperação com vários órgãos esportivos.

Sobre o Karate Combat (KC)

O Karate Combat é a principal liga de combate de contato total do mundo, combinando a emoção do Karatê de contato total e ação ao vivo com ambientes CGI imersivos alimentados pelo mecanismo de produção virtual e jogos Epic Games Unreal. Os medalhistas olímpicos e campeões nacionais de todo o mundo são apenas alguns dos faixas-pretas de elite convidados a competir em oito divisões de peso diferentes em um Karate Combat World Championship. A liga, transmitida para mais de 100 países em todo o mundo, é de propriedade da Sensei Foundation, uma empresa da Cayman Islands Foundation e suas afiliadas.

