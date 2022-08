Kasisto lève 15,5 millions de dollars supplémentaires auprès de FIS et Westpac dans le cadre d’une série C sursouscrite

NEW YORK, 23 août 2022 /PRNewswire/ — Kasisto , créateur de KAI , la principale plateforme d’expérience numérique pour le secteur des services financiers, a annoncé aujourd’hui une expansion de la série C de 15,5 millions de dollars, menée aux États-Unis par Fidelity Information Services, LLC (NYSE: FIS) et au niveau international par Westpac Banking Corporation (OTCMKTS: WEBNF), avec la participation de BankSouth . Cela porte le financement total de la série C à 31 millions de dollars.

Kasisto est le leader du secteur de l’intelligence artificielle (IA) de type conversationnel, et sa plateforme KAI alimente les assistants numériques les plus intelligents et les plus avisés sur le plan financier dans le secteur des services financiers. Ce financement supplémentaire permettra à Kasisto de continuer à investir dans le développement de produits, dans des initiatives stratégiques de mise sur le marché et dans l’expansion de partenariats avec les principaux fournisseurs de services financiers.

La transformation des canaux numériques et l’engagement des consommateurs sont au cœur des préoccupations du secteur des services financiers. L’adoption du numérique s’est accélérée à un rythme effréné depuis le début de la pandémie. À l’échelle mondiale, les entreprises fintech et les institutions financières de toutes tailles reconnaissent que les assistants numériques ainsi qu’une plateforme d’IA conversationnelle exceptionnelle sont la clé du succès pour une évolution réussie de l’expérience client et des modèles de service.

FIS est l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques financières pour les commerçants, les banques et les sociétés de marchés de capitaux dans le monde. En investissant dans Kasisto, l’entreprise soutient la mission de FIS, qui consiste à faire évoluer la façon dont le monde paie, réalise des opérations bancaires et investit.

« Nous considérons que l’avenir des services bancaires sera marqué par des expériences de plus en plus contextuelles et sera alimenté par des technologies d’IA de pointe qui créeront des interactions plus engageantes pour chaque client », a déclaré Stéphane Wyper, vice-président principal de FIS Impact Ventures. « Nous sommes ravis d’investir dans Kasisto et d’explorer les possibilités de tirer parti de leur technologie KAI dans nos services bancaires numériques afin d’humaniser davantage les interactions numériques avec les consommateurs. »

Westpac, une institution financière multinationale dont le siège est situé à Sydney, en Australie, et qui compte plus de 12 millions de clients, a collaboré avec Kasisto pour appliquer une technologie révolutionnaire d’orchestration de l’IA qui achemine de manière transparente les demandes des clients vers l’assistant numérique le plus compétent. Le résultat est une expérience plus fluide pour les clients et les employés.

« Les cycles d’innovation s’accélèrent, tout comme les besoins et les attentes de nos clients, qui veulent un service rapide, intuitif et personnalisé », a déclaré Scott Collary, directeur du groupe Westpac, services à la clientèle et technologie. « La technologie de Kasisto nous a permis d’évoluer des chatbots traditionnels vers une expérience conversationnelle sophistiquée, de type humain, unifiée pour la première fois sous une seule plateforme d’orchestration de l’IA. Cela signifie que les demandes des clients seront traitées plus efficacement avec des temps d’attente réduits et moins de transferts. »

BankSouth, une banque communautaire américaine de Géorgie, qui a adopté très tôt la plateforme KAI multi-tenant de Kasisto, a également participé à ce tour de table. En déployant le produit KAI Consumer Banking, BankSouth illustre la façon dont un assistant numérique peut non seulement servir les clients, mais aussi contribuer à la croissance de l’entreprise.

« Nous avons constaté l’adoption réussie de l’IA conversationnelle par notre base de clients de la banque en ligne, et tant nos clients que nos banquiers ont trouvé la technologie de Kasisto efficace et facile à utiliser », a déclaré Harold Reynolds, président-directeur général de BankSouth. « Plus nous travaillons avec cette plateforme robuste, plus l’expérience devient riche et profonde pour nos clients. Nous nous attendons à ce que l’assistant numérique hautement personnalisé fourni par KAI fasse de plus en plus partie intégrante de l’expérience bancaire de nos clients, et cet investissement dans Kasisto démontre notre engagement à faire en sorte que cela se produise. »

« L’expansion de notre série C est un vote de confiance retentissant dans notre vision », a déclaré Zor Gorelov, cofondateur et PDG de Kasisto. « Ce financement nous permettra de continuer à jouer un rôle de premier plan et à innover dans le domaine de l’intelligence artificielle conversationnelle. Cette année, nous avons connu notre plus forte croissance à ce jour et l’expansion de nos activités bancaires communautaires mondiales et américaines. Je suis fier de ce que nous avons accompli et profondément reconnaissant envers notre équipe talentueuse qui travaille sans relâche, avec les clients et les partenaires, pour façonner l’avenir de la banque. »

KAI est la plateforme d’expérience numérique de premier plan pour le secteur des services financiers. Parmi les clients de Kasisto figurent J.P. Morgan, Westpac, Standard Chartered, TD et Manulife Bank, ainsi que des coopératives de crédit telles que Fairwinds et Excite – et bien d’autres encore. Ces institutions financières ont choisi KAI pour sa capacité avérée à stimuler la croissance des entreprises et à améliorer l’expérience des clients. La plateforme est en contact avec des millions de consommateurs dans le monde entier, en permanence, sur plusieurs canaux, dans différentes langues, et est optimisée pour la performance, l’évolutivité, la sécurité et la conformité. KAI est construit avec le portefeuille d’IA conversationnelle le plus profond du secteur financier et est étroitement intégré dans l’écosystème fintech grâce à des partenariats avec des fournisseurs de technologie éprouvés tels que FIS, NCR, Q2 et d’autres. Kasisto a son siège social à New York et des bureaux dans la Silicon Valley et à Singapour. Kasisto Singapore Pte Ltd est une filiale à part entière de Kasisto. Pour plus d’informations, consultez le site kasisto.com . Suivez Kasisto sur Twitter et LinkedI n .

