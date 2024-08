KEENON Robotics présente ses solutions innovantes de services dotés d’une intelligence artificielle lors de la Conférence mondiale sur la robotique 2024

by

PEKIN, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — KEENON Robotics a présenté ses dernières solutions de services dotés d’une intelligence artificielle lors de la Conférence mondiale sur la robotique 2024, qui s’est tenue au Centre international de congrès et d’exposition de PEKIN Etrong du 21 au 25 août 2024. La conférence de cette année, sur le thème « Promouvoir de nouvelles forces productives de qualité, des innovations pour un avenir intelligent », a rassemblé des experts de premier plan, des pionniers de l’industrie et des innovateurs afin d’explorer les dernières avancées en matière de technologie robotique.

Lors de cet événement, KEENON Robotics a présenté son expérience révolutionnaire « Smart Hub », offrant une vitrine immersive du potentiel de transformation de la robotique dans diverses secteurs, notamment l’hôtellerie, les services de restauration et les soins de santé.

Le stand présentait une gamme impressionnante de robots de service, notamment les DINERBOT T10, T9, T8, BUTLERBOT W3, KLEENBOT C30, KEENON S100, le robot de désinfection M2, le robot de livraison médicale KEENON Healthcare X101, et bien d’autres encore. Cette initiative souligne l’engagement de KEENON à traduire la robotique avancée en applications pratiques qui améliorent l’efficacité opérationnelle et l’expérience des clients.

Comme l’a fait remarquer Tony Li, fondateur et PDG de KEENON, « les robots ouvrent la voie à l’entrée de l’IA dans le monde physique ». Cette vision s’est concrétisée sur le stand, où des robots de service ont été intégrés sans heurts dans des scénarios méticuleusement élaborés. En pénétrant sur ce dernier, les visiteurs ont eu un aperçu d’un monde dans lequel l’intelligence fait partie intégrante de la vie quotidienne.

Outre la présentation de ses solutions robotiques innovantes, KEENON Robotics s’est vu décerner le prix « Top 20 Most Investable Robotics Companies in China », classant l’entreprise parmi les 20 meilleures sociétés de robotiques dans lesquelles investir en Chine, lors du forum inaugural du China Robotics Venture Capital Summit au cours de la même période. Cette distinction confirme le rôle de l’entreprise dans la promotion de l’innovation technologique et souligne son potentiel commercial prometteur.

KEENON Robotics est à l’avant-garde de l’intégration de modèles d’IA avancés dans les scénarios de service. Les robots polyvalents de l’entreprise ont connu des améliorations significatives en matière de détection de l’environnement, de prise de décision et d’exécution grâce à l’IA multimodale. En tirant parti d’une expertise approfondie des environnements de service, ces robots sont dotés d’une intelligence et d’une adaptabilité accrues, leur permettant d’offrir des services efficaces dans divers secteurs. Ces robots illustrent l’étendue de leurs applications et la volonté de l’entreprise de répondre à un large éventail de besoins du monde réel.

Lors de la conférence, KEENON Robotics a démontré son rôle central dans l’avancement du secteur de la robotique de service. En repoussant les limites du possible, KEENON conçoit des solutions intelligentes qui améliorent l’efficacité, la commodité et la conception centrée sur l’homme. Ces innovations sont appelées à transformer les environnements commerciaux, à apporter une valeur notable aux clients internationaux et à introduire une commodité inégalée dans la vie quotidienne, garantissant ainsi les avantages généralisés de la technologie.

À propos de KEENON Robotics

Leader mondial en matière de robots et de solutions de services commerciaux, KEENON Robotics est à l’avant-garde du marché des robots de services avancés depuis 2010. Exploitant des technologies de pointe dans les domaines de la robotique et de l’informatique cloud, la société bénéficie de la confiance d’entreprises du monde entier. KEENON Robotics se consacre à la création de valeur, à la promotion de l’innovation et à la contribution de la croissance de l’industrie dans divers secteurs.

Pour en savoir plus, veuillez contacter global@keenon.com ou consultez le site https://www.keenon.com/fr/.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/090e8e6a-0583-4e08-b359-57d6c01fb166



