Kevin Shelly Nomeado Gerente Estratégico de Contas – Américas da Nikkiso ACD

TEMECULA, Califórnia, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo) da Nikkiso Cryogenic Industries, subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Kevin Shelly como Gerente Estratégico de Contas da Unidade de Bombas da Nikkiso Cryogenic – Américas .Esta posição nova e vital para a equipe de gestão apoia os objetivos do Grupo de aumentar ainda mais sua presença e impacto no mercado de Gás Industrial em toda a América do Norte e do Sul.

Kevin tem um histórico impressionante com desenvolvimento de vendas, relações com clientes e gerenciamento de contas e territórios principais nos seus mais de 20 anos de experiência no setor. Seu foco será vender equipamentos de primeira qualidade, bem como serviços e pós-venda para o grupo de bombas. Kevin também desempenhará um papel vital na estratégia do Grupo, facilitando oportunidades para as empresas do grupo Nikkiso e abrindo caminho para se tornar um parceiro estratégico mais forte dos nossos clientes.

“A Unidade de Bombas está entusiasmada por ter Kevin nesta nova função de gestão estratégica”, disse Daryl Lamy, Presidente e CEO da Unidade de Bombas do Grupo. “Seus anos de experiência aumentarão nossa capacidade de oferecer produtos de bomba criogênica, atendimento ao cliente e soluções de valor agregado para nossos clientes de todo o mundo.”

A Unidade de Bombas da Nikkiso Cryogenic, que inclui a Nikkiso ACD e a Nikkiso Cryo, é uma fabricante líder de uma linha diversificada de bombas criogênicas – grandes a pequenas.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

