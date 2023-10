King Faisal Specialist Hospital and Research Centre Apresenta Suas Inovações e Soluções de Saúde na Global Health Exhibition

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) apresenta sua jornada pioneira e perspectiva na área de pesquisa biomédica no espaço e seu papel no aprimoramento da saúde humana na Global Health Exhibition 2023 onde o KFSH&RC também participará como parceiro estratégico de cuidado da saúde.

Na Exposição, o KFSH&RC fala sobre sua experiência inovadora na condução de quatro experimentos de pesquisa em ciências celulares no espaço. Esses experimentos incluem o teste da resposta das células imunes à inflamação no espaço, monitoramento da atividade de milhares de genes nas células imunes expostas à inflamação ao longo do tempo e o rastreamento das mudanças na vida útil do ácido ribonucleico (mRNA) entre o espaço e a Terra. Além disso, o pavilhão simula a resposta inflamatória ao tratamento com drogas usando um modelo de células imunes para explorar suas aplicações potenciais para prevenção e tratamento antecipado.

O objetivo dessas experiências de pesquisa, conduzidas em colaboração com a Autoridade Espacial Saudita, como parte da missão científica dos astronautas sauditas Rayyanah Barnawi e Ali Al-Qarni na Estação Espacial Internacional (ISS), é contribuir para a pesquisa exploratória e suas aplicações na medicina espacial para aumentar a segurança dos exploradores espaciais e utilizar o conhecimento adquirido para o benefício da comunidade de pacientes em todo o mundo.

Os experimentos científicos duraram quatro dias e foram supervisionados pela equipe de pesquisa liderada pelo Dr. Khaled Saad Abu Khubrah, Chefe do Departamento de Biomedicina Molecular e Pesquisa do KFSH&RC, juntamente com o Dr. Wijdan Al-Ahmadi da KFSH&RC e o Dr. Edward Hattie do BioServe Space Technologies Center no Colorado, EUA.

O KFSH&RC está ativamente buscando se aprofundar mais nas pesquisas de ciência biomédica espacial para obter uma compreensão mais abrangente dos efeitos da deficiência da gravidade e da radiação cósmica no corpo humano. Eles visam alavancar o ambiente espacial único, que oferece oportunidades para experimentos médicos que não são viáveis na Terra. Incluindo o estudo de como as células e os tecidos crescem em condições de microgravidade, potencialmente levando a descobertas inovadoras para tratamentos de doenças e abrindo novos caminhos na medicina espacial.

O KFSH&RC é reconhecido mundialmente por seus serviços de saúde especializados e sua liderança na inovação. Ele se destaca como um centro avançado de pesquisa e educação médica, visando o avanço das tecnologias médicas e a elevação do padrão de assistência médica em escala em todo o mundo, por meio de parcerias com instituições locais, regionais e internacionais nas áreas de clínica, pesquisa e educacional.

