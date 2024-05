King Faisal Specialist Hospital and Research Centre Dá as Boas-Vindas ao Novo CEO Interino Durante Suas Transformações Estratégicas

RIADE, Arábia Saudita, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) nomeou recentemente o Dr. Björn Zoéga como CEO Interino, confirmando o seu empenho em promover e incentivar a excelência no cuidado da saúde. O Dr. Zoéga, conhecido por sua vasta experiência em gestão e políticas de saúde, se une a uma equipe dedicada em um momento em que o hospital continua a impulsionar iniciativas estratégicas importantes.

O KFSH&RC, líder em pesquisa médica e serviços clínicos, continua a atrair experiência global para reforçar sua visão de excelência em saúde. Com o envolvimento do Dr. Zoéga, o hospital dá seguimento à sua estratégia de transformação digital que visa aprimorar a eficiência operacional e aperfeiçoar o atendimento ao paciente. Sua experiência na promoção de colaborações internacionais, evidenciada no seu antigo cargo de presidente da European University Hospital Alliance (EUHA) e com as iniciativas como a Join4ATMP, que visa promover o acesso a terapias inovadoras, alinha ainda mais os serviços do KFSH&RC às tendências globais de saúde.

Os principais projetos do KFSH&RC incluem a implantação de tecnologias digitais avançadas para agilizar o processo de atendimento ao paciente, adoção de modelos de atendimento inovadores e atualização das instalações. Esses esforços estratégicos visam aumentar o acesso aos serviços médicos e facilitar uma melhor comunicação, refletindo a dedicação do KFSH&RC em estabelecer novos padrões de saúde.

As contribuições anteriores do Dr. Zoéga no Karolinska University Hospital, que é o segundo melhor da Europa e o sétimo do mundo de acordo com o 2024 World’s Best Hospitals da revista Newsweek, onde ele cultivou uma cultura de aprendizagem contínua e colaboração entre profissionais de saúde, alinham-se bem com os objetivos do KFSH&RC. O seu papel na promoção de programas como o EUCARE e na facilitação do intercâmbio de enfermeiros de cuidados intensivos em toda a Europa durante crises melhorou significativamente o desenvolvimento do pessoal e apoiou o objetivo do seu hospital anterior de atrair os melhores talentos – um princípio espelhado na jornada de transformação do KFSH&RC. Com o Dr. Zoéga contribuindo para a liderança, o KFSH&RC está pronto para promover seu papel como ator fundamental na formação do futuro dos cuidados de saúde na Arábia Saudita.

Sobre o King Faisal Specialist Hospital and Research Centre :

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre é dos líderes globais de prestação de cuidados de saúde especializados, condução de inovação, e um hubs avançado de pesquisa e educação médica. Por meio de parcerias estratégicas com proeminentes instituições locais, regionais e internacionais, o hospital se dedica ao avanço de tecnologias médicas e elevação dos padrões de cuidado da saúde em todo o mundo.

O hospital conquistou sua posição como marca líder no setor de saúde em todo o Reino e Oriente Médio, marcando seu segundo ano consecutivo como a marca de saúde mais valiosa. Ele ocupa o 9º lugar no Reino e o 28º no Oriente Médio. O hospital se distingue como o único hospital do mundo a ser listado entre as 10 principais marcas do seu país, de acordo com dois relatórios da “Brand Finance” sobre as 50 marcas mais valiosas da Arábia Saudita e as 150 marcas mais valiosas do Oriente Médio em 2024.

Devido aos programas de transformação e à Vision 2030 do Reino, lançados por Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro e pelo Primeiro-Ministro – que Deus o proteja – para aumentar a liderança do Reino no setor global de saúde, o KFSH&RC surgiu como um dos principais Centros Médicos Acadêmicos do Oriente Médio e da África. Ele permaneceu em 20º lugar no mundo pelo segundo ano consecutivo em 2024, de acordo com o “Brand Finance”. Além disso, ele foi classificado entre os melhores hospitais do mundo em 2024 pela revista americana “Newsweek”.

Para mais informações, contate:

Sr. Essam AlZahrani, Dirigente Interino de Assuntos de Mídia, 0555254429

Sr. Abdullah Alown, Editor Sênior de Mídia, 0556294232

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 83d04605-9a75-41cb-8947- 81c858209621

GlobeNewswire Distribution ID 9117305