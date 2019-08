KONKA, la marque chinoise d’appareils électroménagers, poursuit sa coopération afin d’identifier de nouvelles possibilités de développement mondial

SHENZHEN, Chine, 23 août 2019 /PRNewswire/ — Dans l’après-midi du 1er août, HOHO, une entreprise égyptienne d’électroménager et KONKA, l’une des principales entreprises chinoises d’électroménager, ont établi des relations de coopération au Four Seasons Hotel, au Caire, pour créer une coentreprise et étendre leurs activités sur le marché africain grâce à des mesures concertées. L’ancien Premier ministre égyptien, le Conseiller de l’ambassade de Chine en Égypte, le Secrétaire général de la Chambre de commerce du Caire et les principaux partenaires de KONKA en Égypte, étaient présents lors de l’événement.

C’est une autre étape-clé pour KONKA en vue de sonder le marché africain. KONKA s’était déjà mise à la tâche sur le marché africain en s’associant formellement avec JUMIA, la plus grande plateforme de commerce électronique en Afrique. En trois mois, elle a obtenu un pic de résultats sur la plateforme pour ce qui est des ventes de télévision en Égypte, se forgeant une bonne réputation sur le marché local.

Le marché chinois de la télévision couleur se tasse à l’heure actuelle. Pays de la région Moyen-Orient et Afrique fortement peuplé, l’Égypte, dont le marché est dynamique et les coûts de main-d’œuvre faibles, suscite l’intérêt de nombreuses entreprises chinoises d’électroménager. Cette fois-ci, KONKA a adopté un nouveau modèle d’exploitation au niveau local, en intégrant rapidement ce marché grâce à la qualification de la production industrielle et au réseau de vente de HOHO, déjà matures. « La stratégie de développement différenciée constitue la plus grande valeur ajoutée pour KONKA en vue d’investir le marché africain et d’élargir ses horizons », a déclaré Chang Dong, le président adjoint de KONKA Group Co., Ltd.

KONKA ne garde pas seulement un œil sur le marché égyptien, mais sonde également d’autres marchés d’importance en Afrique. La coentreprise peut fabriquer localement plus de 50 % des produits phares. Lorsque le fonctionnement et le développement des marchés se stabiliseront, l’influence de KONKA pourrait s’étendre au Moyen-Orient, en Afrique et même dans la région euro-américaine.

