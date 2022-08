Konstantinos Fakiolas nommé responsable du développement commercial et des produits de Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

TEMECULA, Californie, 11 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d’annoncer que Konstantinos Fakiolas a été nommé responsable du développement commercial pour l’unité des pompes cryogéniques du groupe.

Kostas est un architecte naval et ingénieur maritime, MSc, MBA, diplômé de l’université technique nationale d’Athènes en Grèce, avec 24 ans de spécialisation dans les applications technologiques des navires impliquant les systèmes de GNL, les technologies environnementales, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Il a travaillé en étroite collaboration avec des fournisseurs de technologie pour le développement de leurs activités maritimes, tout en collaborant étroitement avec les chantiers navals asiatiques pour la construction de nouveaux bâtiments et les négociations contractuelles de mise à niveau des navires existants et la gestion de projets.

Tout au long de sa carrière, il a occupé les postes de concepteur de navires, d’arpenteur de navires pour les administrations du pavillon, de superviseur de chantier de construction neuve, de chef de projet de contrats de construction neuve, de directeur des ventes internationales et de partenaire de développement commercial pour des fournisseurs de technologie agissant à l’échelle mondiale.

À ce poste, il gèrera et mettra en œuvre une stratégie de développement commercial mondial visant à développer et à étendre le portefeuille de produits, de solutions et de services de Nikkiso Clean Energy dans le segment du marché maritime. Cette stratégie comprend une compétitivité et une applicabilité accrues dans les projets maritimes, le développement et la gestion de produits, ainsi qu’une collaboration stratégique avec les partenaires industriels. M. Kostas sera basé en Europe et relèvera directement de Mike Wells, directeur des ventes techniques, du développement commercial, de l’unité des pompes du groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases.

« La vaste expérience, les contacts, les connaissances de l’industrie et du marché de M. Konstantinos seront essentiels pour développer de nouvelles opportunités sur le marché maritime et mieux servir nos clients », a déclaré Ole Jensen, Vice-président de NCEIG Europe.

Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement : avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

