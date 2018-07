KT crée un dispositif numérique pour l’identification nationale en Tanzanie

– Le Premier ministre de la Corée du Sud et le ministre de l’Intérieur de la Tanzanie visitent un nouveau centre de données

– KT s’apprête à mener un plus grand nombre de projets consacrés aux technologies de l’information de la communication (TIC) au Gabon, au Botswana et en Angola

SÉOUL, Corée du Sud, 27 juillet 2018 /PRNewswire/ — KT Corp. (KRX : 030200 ; NYSE : KT), la plus importante société de télécommunications en Corée du Sud, a mis au point un nouveau dispositif numérique d’identification nationale en Tanzanie, ce qui représente un progrès majeur pour la société en Afrique, alors que KT continue d’exploiter de nouvelles opportunités d’affaires sur l’ensemble du continent.

Le 22 juillet, Lee Nak-Yon, Premier ministre sud-coréen et Alphaxard Lugola, ministre de l’Intérieur en Tanzanie, accompagnés d’autres fonctionnaires des deux pays, ont effectué la visite du principal centre de données abritant un dispositif d’enregistrement à l’échelle nationale pour la Tanzanie. Le centre de données est situé à Kibaha, dans l’est de la Tanzanie.

Le dispositif d’enregistrement, qui a récemment vu le jour, constitue une étape importante de l’effort de KT pour étendre sa coopération à travers l’Afrique. KT travaille actuellement sur différents projets afin d’améliorer l’infrastructure des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur le deuxième continent au monde par sa taille et par sa population ; des réseaux de communications à grande vitesse au Gabon et au Botswana sont envisagés, ainsi qu’un réseau de sécurité publique en Angola.

Au mois de mai, au Rwanda, le chef de file coréen en matière de télécommunications a terminé la construction du premier réseau LTE national en Afrique et a également remporté un projet visant à mettre au point un dispositif de surveillance qui permettra d’éviter la pêche illégale en Sierra Leone et au Liberia, en Afrique de l’Ouest.

« Nos projets les plus récents au Rwanda et en Tanzanie encourageront d’autres entreprises coréennes à explorer des marchés prometteurs en Afrique », a déclaré Yun Kyoung-Lim, responsable de la convergence future et des affaires internationales de KT. « KT continuera à présenter des technologies de l’information et de la communication remarquables de la Corée au continent africain, à travers plus de projets planifiés. »

En Tanzanie, le nouveau dispositif de l’administration publique, basé sur les technologies de l’information, comprend le centre de données d’identification numérique national de Kibaha, un centre de sauvegarde, 13 bureaux régionaux d’enregistrement des résidents, un dispositif d’identification et de gestion des empreintes digitales, un système de contrôle de réseau et un site Internet d’enregistrement des résidents.

KT a créé un consortium avec Samsung C&T Corp., afin de réaliser un projet de 52,6 milliards de won (47 millions $US), commandé par le Bureau national de l’identification de Tanzanie. Le projet, auquel participent 15 petites et moyennes entreprises coréennes, a débuté en avril 2015. KT est responsable de la réparation et de la maintenance du dispositif jusqu’en juin 2020.

KT prévoit que le dispositif d’enregistrement numérique contribuera au développement économique et social de ce pays d’Afrique de l’Est. La Tanzanie compte environ 56 millions d’habitants et sa croissance économique annuelle dépasse celle de ses voisins de six à sept pour cent.

La Tanzanie est un pays montagneux, densément boisé, qui s’étend sur un vaste territoire dans la région des Grands Lacs africains, ce qui a posé de nombreux défis à la mise en place d’un dispositif d’administration publique numérique à l’échelle nationale. Bien que les bureaux d’enregistrement nationaux sur le terrain se trouvent parfois éloignés de jusqu’à 1100 kilomètres (684 milles), ils sont maintenant connectés au nouveau dispositif numérique.

La construction de bâtiments et la pose de câbles en fibre optique ont présenté des difficultés particulières dans la région au nord-ouest de Mwanza, également connue sous le nom de City of Rocks (ville des rochers). L’importante expérience de KT dans la construction et l’exploitation de centres de données dans différents pays a permis de surmonter les obstacles rencontrés à Mwanza.

Le gouvernement tanzanien devrait rapidement mettre en œuvre le nouveau dispositif numérique d’identification nationale, qui permettra à la nation d’améliorer ses services publics en matière d’éducation, d’hygiène et de soins de santé. Le gouvernement espère aussi utiliser le dispositif pour atténuer certains problèmes sociaux au niveau du pays, en ciblant certains délits et la fraude fiscale.

