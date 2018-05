KT poursuit son développement en Afrique suite au succès de son projet LTE au Rwanda

– LTE présente le projet LTE d’envergure nationale mis en place au Rwanda lors de la conférence KOAFEC 2018 –

– KT s’engage dans le développement la croissance économique basée sur les TIC en Afrique –

SÉOUL, Corée du Sud, 29 mai 2018 /PRNewswire/ – KT Corp. (KRX : 030200 ; NYSE : KT), la plus grande société de télécommunications de Corée, a annoncé aujourd’hui qu’elle étendra sa coopération avec les pays africains dans le domaine des technologies de l’information et de la communication en s’appuyant sur le réseau LTE d’envergure nationale qu’elle a mis en place avec succès au Rwanda, ce qui constitue une première en Afrique.

KT, anciennement connu sous le nom de Korea Telecom, a dévoilé ses plans pour soutenir les TIC dans les pays africains lors de la conférence sur la coopération économique entre la Corée et l’Afrique (KOAFEC) 2018 et la 53e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement qui se tiendra du 21 au 25 mai au BEXCO à Busan, en Corée. Des projets commerciaux et des modèles de réussite en Afrique ont été présentés au forum de partenariat public-privé (PPP) de la conférence KOAFEC.

En tant que conférencier au forum PPP, Kim Hyung-Joon, responsable de la branche mondiale de KT, a présenté le projet de réseau 4G LTE qui a été mis en place à l’échelle nationale dans le Rwanda et a été achevé ce mois-ci en coopération avec le gouvernement rwandais, et il a souligné l’importance des infrastructures TIC pour le développement économique de l’Afrique.

« Nous allons coopérer avec les pays africains pour développer la croissance économique basée sur les TIC, car ce projet au Rwanda a enrichi notre expérience et nous a permis d’acquérir une meilleure compréhension des choses », a déclaré Kim. « Lors de la conférence, la délégation de KT a discuté avec les représentants de grands pays africains d’un large éventail de sujets concernant la coopération entre les secteurs public et privé dans leur pays. »

La conférence KOAFEC, organisée conjointement par le Ministère sud-coréen de la Stratégie et des Finances, la Banque coréenne d’import-export et la Banque africaine de développement, est le plus grand événement de coopération économique de Corée impliquant l’Afrique. La table ronde ministérielle et le forum PPP sont les points forts de la conférence.

La Banque africaine de développement est une organisation multilatérale régionale créée en 1964 pour promouvoir le développement économique durable et le progrès social sur le continent africain. La Corée du Sud a renforcé sa coopération et ses échanges avec les pays membres depuis son adhésion à l’organisation en 1982.

Pour des photos et plus d’informations, rendez-vous sur notre site Web en anglais : https://corp.kt.com/eng/

CONTACT AVEC LES MÉDIAS

Pour toute question, veuillez contacter notre équipe de relations avec les médias étrangers à kt.fmrt@gmail.com.

– SIM Sung-Tae, directeur d’équipe, +82(10)4489-0113, st.sim@kt.com

– LEE Ji-Young, directrice principale, +82(10)4551-7035, chloe.jiyoung.lee@kt.com

– KANG Da-Som, directrice, +82(10)9777-2984, dasom.kang@kt.com