L.E.A.F. Pharmaceuticals LLC et sa filiale L.E.A.F. Rwanda Ltd concluent un accord avec un façonnier pour la fabrication du LEAF-1404

KIGALI, Rwanda et VALLEY FORGE, Pennsylvanie, 12 juillet 2019 /PRNewswire/ — L.E.A.F. Rwanda Ltd (« LEAF Rwanda ») a annoncé ce jour la signature d’un contrat avec un façonnier américain, par l’intermédiaire de sa société mère américaine, L.E.A.F. Pharmaceuticals LLC, pour la fabrication de son premier anticancéreux générique complexe, le LEAF-1404, selon les normes CGMP mondiales.

Installé aux États-Unis, le façonnier, qui dispose d’installations de fabrication stériles de pointe, a été inspecté avec succès par la FDA (United States Food and Drug Administration). Fort d’une longue expérience dans la fabrication clinique et commerciale de médicaments approuvés pour le marché international, le façonnier sera chargé de la production clinique et à grande échelle du LEAF-1404 dans des conditions conformes aux normes CGMP. LEAF Rwanda envisage de commercialiser le LEAF-1404 en Afrique et en Europe. À cette occasion, la filiale formera aux États-Unis des fabricants de médicaments du Rwanda et d’autres pays d’Afrique, en vue de la construction à Kigali de son usine aux normes CGMP.

LEAF-1404 est une version générique complexe du Caelyx®/Doxil®, doxorubicine liposomale pégylée disponible depuis plus de 20 ans en Occident et servant au traitement du cancer ovarien, du cancer du sein et du Sarcome de Kaposi. Il n’existe actuellement aucune version générique du Caelyx®/Doxil® approuvée en Europe ou en Afrique. Les statistiques internationales sur le cancer indiquent que 90 % des cas de Sarcome de Kaposi dans le monde sont recensés en Afrique. Pourtant, malgré le fardeau considérable de la maladie, les patients de ce continent n’ont pas accès au Caelyx®/Doxil®.

« Grâce à la fabrication du LEAF-1404 selon les normes CGMP, nous allons nous rapprocher de notre objectif de fournir un anticancéreux innovant, sûr et abordable aux patients atteints du cancer du sein, du cancer ovarien et du Sarcome de Kaposi. LEAF-1404 viendra combler un vide considérable dans le traitement des patients africains souffrant du Sarcome de Kaposi, qui depuis plus de 20 ans n’ont pas ou peu eu accès à ce médicament. Alors que la maladie fait toujours des victimes en Afrique, elle a pratiquement été éradiquée dans les pays occidentaux », déclare le Dr. Clet Niyikiza, fondateur, président et PDG de L.E.A.F. Pharmaceuticals.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte qu’un médicament sur dix en Afrique est de qualité inférieure ou contrefait (1). La médiocrité de ces produits y a entraîné 100 000 décès selon l’agence de presse de la BBC (British Broadcasting Corporation) (2).

« Le fort taux de mortalité dû aux médicaments médiocres ou contrefaits est inacceptable. En prenant cette initiative, LEAF Rwanda pourra fournir des médicaments de qualité au continent africain », déclare le Dr. Victor Moyo, directeur général adjoint, responsable de la recherche et du développement, et directeur du service médical de L.E.A.F. Pharmaceuticals.

Le contrat en place assure l’intégration complète des services pour la formulation et le remplissage-finition de produits médicamenteux aux normes CGMP.

« La fabrication du LEAF-1404 selon les normes CGMP par LEAF Rwanda pour le mettre à la disposition du continent africain depuis le Rwanda donnera aux patients atteints du cancer du sein, des ovaires et du Sarcome de Kaposi accès à un médicament important et sûr. Nous avons hâte de collaborer avec LEAF Rwanda et L.E.A.F. Pharmaceuticals afin d’offrir dans les meilleurs délais ce médicament à la fois sûr et abordable, alors que le Rwanda et les autres pays africains renforcent leur système de soins », déclare Dr. Diane Gashumba, ministre de la Santé de la République du Rwanda.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.leafpharmaceuticals. com.

À propos de L.E.A.F. Pharmaceuticals

L.E.A.F. Pharmaceuticals est une société pharmaceutique internationale américaine dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des thérapies innovantes et sûres contre le cancer. La société s’engage à soutenir et à autonomiser toutes les familles (Lifting and Empowering All Families, L.E.A.F.) en développant et en rendant accessibles de nouveaux médicaments pour les patients du monde entier, notamment ceux des régions les plus défavorisées.

À propos de L.E.A.F. Rwanda

L.E.A.F. Rwanda est une filiale à 100 % de L.E.A.F. Pharmaceuticals, dont la mission est de faire du Rwanda la plaque tournante de la recherche et du développement (R&D) en biotechnologie, et de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques en Afrique et au-delà. Basée à Kigali, cette société s’efforce d’attirer et de retenir des scientifiques et des chercheurs cliniques, d’Afrique ou d’ailleurs, hautement spécialisés en biotechnologie dans le but de découvrir et de mettre au point des médicaments innovants et de qualité contre les maladies affectant principalement la population du continent. L.E.A.F. Rwanda travaillera en partenariat avec L.E.A.F. Pharmaceuticals LLC pour faciliter le transfert de compétences avancées vers le continent africain et développer à long terme un secteur de biotechnologie robuste en Afrique.

