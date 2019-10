La 126e Foire de Canton présente des biens de consommation pratiques pour un mode de vie écologique

GUANGZHOU, Chine, 28 octobre 2019 /PRNewswire/ — Cette 126 e Foire de Canton est devenue un événement incontournable pour le lancement de meubles, de jouets, de cadeaux et de biens de consommation répondant à la tendance mondiale actuelle qui est à des produits en accord avec un mode de vie respectueux de l’environnement. La présentation de nouveaux produits dotés de technologies de pointe et de fonctionnalités croisées innovantes a permis d’augmenter les exportations de la Chine sur le marché international.

« Véritable pont entre la Chine et le monde des affaires, la Foire de Canton est en train d’évoluer et de passer d’une simple plateforme commerciale à une vitrine complète permettant de promouvoir l’innovation chinoise dans la production de biens de consommation avant-gardistes et pratiques », a déclaré Maggie Pu, directrice générale adjointe du Bureau des affaires étrangères de la Foire de Canton.

Le développement de nouveaux produits se concentre sur la personnalisation

La céramique est devenue l’un des points forts des exportations chinoises dans le secteur de la distribution grâce à la foire, qui lui a permis de connaitre une expansion croissante sur le marché international. À la fin du mois d’août de cette année, les exportations de céramique de la Chine s’élevaient à 4,346 milliards USD, soit une augmentation de 9,85 % sur un an, le volume total d’exportation atteignant 1,41 million de tonnes. La céramique chinoise connait des exportations stables vers de nombreux segments de marché en Europe et aux États-Unis, tout en enregistrant une croissance significative au Moyen-Orient et en Afrique. Une délégation de 148 fabricants de produits à base de céramique provenant de Chaozhou, dans la province du Guangdong, a lancé des produits haut de gamme combinant les caractéristiques souhaitées par les consommateurs avec une efficacité de production accrue.

Guangdong Songfa Ceramics a installé une ligne de production automatisée pour améliorer davantage la qualité de sa production, tout en adaptant le design de ses produits à chaque segment de marché. L’amélioration de sa technologie et de ses capacités de recherche et développement en matière première ainsi que du design final a fortement accru l’intérêt des acheteurs.

Shanghai Jahwa United, une entreprise qui a l’habitude de lancer chaque année plus de 500 nouveaux produits, a également marqué cette nouvelle édition de la Foire de Canton. Selon Kevin Chen, directeur adjoint des affaires internationales de Jahwa, la nouvelle série de produits de puériculture de la société, qui a intégré des fonctionnalités ludiques à sa gamme de produits, illustre parfaitement le rôle central donné à l’expérience de l’utilisateur dans la recherche et le développement des produits.

Des articles de cuisine au design écologique

Compte tenu des incertitudes du marché, les fabricants d’ustensiles de cuisine, dont le volume d’exportation atteint tout de même 18,791 milliards USD, soit une augmentation de 8,2 % sur un an pour les huit premiers mois de 2019, ont fait preuve d’une forte innovation dans la conception de leurs produits pour répondre aux attentes des clients. La société Aelga Housewares, établie à Qingdao, dans la province du Shandong, a opté pour une peinture à base d’eau au lieu de colle, mettant ainsi en avant l’emploi d’un matériau respectueux de l’environnement dans des produits utilisés au quotidien.

La société Eko Group, lauréate de l’un des prix de design de la Foire de Canton, a lancé divers produits intelligents pour la cuisine afin d’aider les acheteurs à « passer au vert ». La gamme de produits qu’elle a présentée à la foire comprenait notamment une poubelle à pédale au design antibactérien permettant de changer facilement les sacs-poubelle, ainsi qu’une poubelle à commande vocale facilitant le tri des déchets.

« La Foire de Canton nous a permis de présenter nos produits créatifs sur la scène internationale et ils ont été très bien accueillis par nos amis hors de Chine », a déclaré James Chen, président du groupe Eko.

Photo: https://mma.prnewswire.com/ media/1017969/Canton_Fair_ Green_Products.jpg