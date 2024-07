La Fondation Andan annonce la mise en jeu du Prix pour l’innovation en matière d’inclusion des réfugiés en collaboration avec l’initiative MIT Solve du Massachusetts Institute of Technology

ZURICH, Suisse, 17 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — L’organisation humanitaire à but non lucratif basée en Suisse, la Fondation Andan , en collaboration avec l’initiative MIT Solve du Massachusetts Institute of Technology (MIT), est ravie d’annoncer la mise en jeu du Prix Andan pour l’innovation en matière d’inclusion des réfugiés de cette année qui vise à promouvoir des solutions qui font progresser l’inclusion économique, financière et politique des réfugiés au sein de leurs communautés d’accueil.

Le Prix Andan pour l’innovation en matière d’inclusion des réfugiés, doté de 50 000 USD, est décerné chaque année aux solutions les plus prometteuses répondant aux besoins et aux défis des réfugiés et vise à soutenir des approches innovantes qui favorisent l’intégration, l’autonomisation et le développement durable des populations déplacées.

MIT Solve lance des appels ouverts à la recherche de solutions exceptionnelles et variées aux défis mondiaux les plus urgents, auprès de toute personne, n’importe où dans le monde. Les innovateurs sélectionnés bénéficient du soutien du MIT et de sa fervente communauté, ce qui leur permet d’accroître leur impact et de susciter un changement durable.

Des initiatives conjointes pour favoriser les solutions d’innovation

La Fondation Andan recherche des solutions axées sur les domaines suivants :

Inclusion économique et moyens de subsistance : développer des technologies et des modèles économiques qui créent des opportunités économiques durables pour les réfugiés et les populations déplacées.

développer des technologies et des modèles économiques qui créent des opportunités économiques durables pour les réfugiés et les populations déplacées. Inclusion financière : rechercher des solutions pour le développement de services financiers abordables pour les communautés mal desservies et pour l’amélioration de la croissance économique.

rechercher des solutions pour le développement de services financiers abordables pour les communautés mal desservies et pour l’amélioration de la croissance économique. Inclusion politique : rechercher des solutions pour l’autonomisation des communautés marginalisées en luttant contre les restrictions du droit de vote et le manque de représentation.

Les gagnants du prix seront annoncés le 23 septembre 2024 lors de la finale du Solve Challenge qui aura lieu pendant la semaine de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Notes à l’attention des rédacteurs

À propos de la Fondation Andan

La Fondation Andan est une organisation humanitaire à but non lucratif basée en Suisse et fondée par Christian Kaelin . Elle est réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des fondations et auditée chaque année par BDO.

Andan mène des projets du secteur privé visant à soutenir les familles qui fuient leur foyer à cause de la guerre, des conflits internes et du changement climatique. Elle repère et met en place des solutions innovantes et durables visant à promouvoir l’autonomie des réfugiés, à renforcer leur résilience et à favoriser leur intégration dans leur nouveau pays. Andan privilégie les projets offrant plus de perspectives économiques, financières et politiques aux populations réfugiées et aux communautés qui les accueillent. Andan facilite et promeut les partenariats entre le secteur privé et les agences des Nations unies, les gouvernements, les ONG et les institutions académiques qui s’intéressent à de la cause des réfugiés et des migrants.

Andan.org

À propos de MIT Solve

MIT Solve est une initiative du Massachusetts Institute of Technology (MIT) conçue dans le but de relever des défis mondiaux grâce à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Lancée en 2015, l’initiative MIT Solve organise des défis annuels qui attirent différentes solutions technologiques du monde entier. L’initiative se concentre sur des questions urgentes telles que la durabilité, l’éducation, la santé et la prospérité économique. Grâce à son approche inclusive, MIT Solve offre aux entrepreneurs sociaux un financement, un mentorat et des relations avec des partenaires influents. Ce modèle distinctif encourage les solutions évolutives, permettant ainsi aux idées transformatrices de générer des impacts tangibles pour les communautés mal desservies du monde entier.

solve.mit.edu

