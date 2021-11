La responsabilité sociale, une priorité pour POWERCHINA en Afrique

PÉKIN, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ — Les projets de POWERCHINA en Afrique ne peuvent se concevoir sans un fort sens des obligations qui en découlent envers les Africains.

La filiale zambienne de POWERCHINA est présente sur le terrain depuis plus de deux décennies et a toujours fait de la responsabilité sociale sa priorité, qu’il s’agisse de contribuer au développement socioéconomique du pays en s’y approvisionnant et en embauchant du personnel local tout en le formant, ou de s’engager dans des actions caritatives et d’aide lorsque la Zambie traverse des moments difficiles.

La pandémie de COVID-19 n’a pas épargné l’Afrique et POWERCHINA a dès le début non seulement pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de ses employés locaux, mais a aussi fait des dons. Sa filiale ougandaise a par exemple fait don d’équipements de communication d’urgence et d’une somme de 50 millions de shillings ougandais (14 085 dollars) en espèces. C’est l’illustration vivante et sincère de la fraternité qui unit depuis de nombreuses décennies les peuples de Chine et d’Afrique et qui s’exprime de manière concrète pour combattre le virus.

POWERCHINA prend ainsi à cœur sa responsabilité sociale partout en Afrique où ses projets la conduisent. Ainsi, à Maurice, le 25 juillet 2020, un pétrolier s’était échoué, menaçant la côte d’une marée noire. La filiale mauricienne de POWERCHINA a envoyé 14 membres de son personnel pour effectuer les opérations préventives et deux semaines plus tard, plus de 1 000 m de barrages flottants et 100m2 de filets de sécurité avaient été installés.

Au Mozambique, enfin, la veille de la Journée internationale des enfants, fin mai 2019, la filiale locale de POWERCHINA a fait don de ballons de ballons, de cartables, de cahiers et de stylos à l’École primaire Sunshine Coast. Un mois plus tôt, la même filiale avait terminé une route menant à cette école. Au début de cette année-là, les habitants de Beira, une ville portuaire, avaient eux aussi bénéficié de l’aide de POWERCHINA suite à un puissant cyclone tropical et de fortes précipitations ininterrompues. Des techniciens chinois et des véhicules d’urgence s’étaient rendus dans les zones touchées pour y effectuer des opérations de sauvetage et rétablir la circulation routière. La filiale de POWERCHINA dans ce pays avait d’ailleurs récolté 30 000 dollars auprès d’entreprises chinoises afin de fournir un soutien financier aux personnes touchées.

La responsabilité sociale de POWERCHINA contribue ainsi à sa manière à l’établissement d’une communauté de destin Chine-Afrique.

Foto – https://mma.prnewswire.com/ media/1672448/1.jpg