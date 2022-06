La solution de stockage de sauvegarde OceanProtect de Huawei remporte le prix Best of Show au salon Interop Tokyo 2022

SHENZHEN, Chine, 20 juin 2022/PRNewswire/ — Lors de l’Interop Tokyo 2022, la plus grande exposition de TIC au Japon, la solution de stockage de sauvegarde OceanProtect de Huawei a remporté le prix spécial du Best of Show Award dans la catégorie Serveur & Stockage. Il s’agit du premier prix de classe mondiale remporté par le stockage de sauvegarde OceanProtect de Huawei, ce qui démontre son caractère haut de gamme et ses avantages sur la concurrence.

Critique récompensée : Des performances de stockage de sauvegarde inégalées. Avec des vitesses de sauvegarde rapides et des ratios de réduction des données élevés, le système peut révolutionner les applications et les conceptions de systèmes et propulser un nouveau modèle de stockage de sauvegarde dans le futur.

Interop Tokyo est le salon des TIC le plus important et le plus influent du Japon. Chaque année, les meilleures entreprises du secteur des technologies du monde entier présentent leurs solutions de pointe et leurs prouesses techniques, afin de se disputer les critiques positives d’Interop. La solution de stockage de sauvegarde OceanProtect de Huawei a été saluée par les experts en informatique et les critiques grâce à sa solution de pointe et unique, et à une démonstration sur site sans faille.

Le modèle traditionnel Disk-to-Disk-to-Tape (D2D2T) pour la protection des données est confronté à des problèmes tels que la longueur de la fenêtre de sauvegarde et le temps de récupération, tandis que la nouvelle ère du Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X) est en train de redéfinir le modèle, car les solutions de sauvegarde deviennent flash, ce qui libère davantage la valeur des données. Le stockage de sauvegarde OceanProtect de Huawei, en tant que produit de référence intelligent intégralement flash de nouvelle génération, est conçu pour l’ère F2F2X, avec une sauvegarde et une récupération rapides, une réduction efficace et une grande fiabilité.

Les raisons pour lesquelles le stockage de sauvegarde OceanProtect de Huawei a été désigné vainqueur

Le premier avantage est la rapidité de la sauvegarde et de la récupération. En amont, OceanProtect utilise une carte d’interface réseau (NIC) intelligente DTOE pour optimiser les calculs du protocole et libérer les ressources de calcul du processeur, doublant ainsi la bande passante de la matrice par rapport à une carte NIC traditionnelle. En outre, OceanProtect prend en charge les disques SSD haute performance en arrière-plan. La fonction d’accélération complète de bout en bout permet d’atteindre une bande passante de 155 To/heure en sauvegarde et de 172 To/heure en récupération.

En termes de réduction efficace, la déduplication en ligne multicouche à longueur variable, la compression basée sur les caractéristiques et le compactage au niveau de l’octet permettent d’atteindre un taux de réduction des données de 72:1, contribuant à réduire considérablement le coût total de possession.

En outre, la haute fiabilité de 6-nines repose sur l’architecture matérielle de redondance active-active et la technologie RAID-TP, qui peut tolérer trois défaillances de disque et effectuer un basculement en quelques secondes en cas de défaillance d’un seul contrôleur, ce qui permet d’obtenir une disponibilité et une fiabilité élevées.

À l’ère du F2F2X, la protection des données embrasse un nouvel écosystème et de nouveaux défis. Le stockage de sauvegarde OceanProtect de Huawei s’adapte aux modèles de sauvegarde à grande vitesse dans divers secteurs et environnements d’application, fournissant une sauvegarde et une récupération de qualité supérieure pour protéger vos actifs numériques dans le monde de demain.

