L’ASECNA s’apprête à déployer un ADS-B basé dans l’espace en Afrique occidentale et centrale

MCLEAN, Virginie, 9 janvier 2018 /PRNewswire/ — Aireon a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord de services de données avec l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Créée en décembre 1959, l’ASECNA est une organisation publique internationale composée de 18 États membres, dont le siège social se situe à Dakar (SÉNÉGAL).

Les États membres de l’ASECNA sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, France, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

L’ASECNA est l’un des plus grands fournisseurs de services de navigation aérienne (FSNA) d’Afrique, couvrant 16,1 millions de kilomètres carrés d’espace aérien, via six régions d’information de vol (FIR, pour Flight Information Region) – Antananarivo, Brazzaville, Dakar océanique, Dakar terrestre, Niamey et N’Djamena.

L’ASECNA est responsable des services de trafic aérien dans une part significative du continent africain, gérant les routes fréquemment empruntées entre l’Europe, l’Afrique de l’Est et du Sud, et l’Amérique du Sud. Grâce aux données AireonSM, dès 2019, l’ASECNA sera en mesure d’introduire un degré continu de surveillance, augmentant l’infrastructure existante et complétant la couverture de l’intégralité de son espace aérien. Ceci améliorera significativement la disponibilité des services destinés aux compagnies aériennes, et renforcera la sécurité et l’efficience au sein de l’espace aérien africain.

« L’étendue du territoire dont est responsable l’ASECNA pose un immense défi en termes de surveillance, notamment parce qu’il n’est pas toujours possible d’installer ou de maintenir une infrastructure terrestre », a déclaré Mohamed MOUSSA, directeur général, « Grâce à l’ADS-B basé dans l’espace d’Aireon, nous regardons vers l’avenir, en augmentant notre capacité et en fournissant une surveillance complète du trafic aérien en temps réel à nos compagnies aériennes. Ceci fournira non seulement un niveau de disponibilité des services nettement supérieur, mais augmentera également significativement la sécurité, dans la mesure où les contrôleurs pourront visualiser tous les avions, en temps réel, au sein de l’espace aérien de l’ASECNA. La sécurité constituera toujours pour nous une priorité absolue, et nous sommes impatients de bénéficier de la surveillance en temps réel dans cette région du continent africain. »

« L’accord avec l’ASECNA constitue une étape majeure en direction de la sécurité et de l’efficience en Afrique occidentale et centrale, permettant à 17 États africains de franchir une étape importante en direction de quelques uns des objectifs majeurs du Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI », a déclaré Don Thoma, PDG d’Aireon. « La sécurité constitue depuis longtemps une priorité absolue dans la région, et nous sommes fiers de travailler aux côtés d’organisations leaders telles que l’ASECNA. Pour la première fois, plus de la moitié de l’espace aérien africain fera l’objet d’une surveillance du trafic aérien en temps réel. »

L’ASECNA rejoint d’autres FSNA africains dans le cadre du déploiement d’ADS-B basés dans l’espace. La société sud-africaine Air Traffic and Navigation Services (ATNS) et l’Autorité de l’aviation civile des Seychelles (SCAA) ont également signé des accords au cours des 18 derniers mois.

Aireon déploie un système mondial de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B, pour Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) basé dans l'espace, capable de surveiller et de suivre en temps réel les avions équipés d'ADS-B à travers le monde. Ce système sera utilisé pour fournir une couverture ADS-B qui englobera les régions océaniques, polaires et reculées, au sein desquelles les systèmes de surveillance actuels se limitent à la visibilité directe et aux zones densément peuplées. Aireon exploitera les avancées de l'ADS-B actuellement en cours, et les développera à l'échelle mondiale afin d'améliorer significativement l'efficience, d'étendre la sécurité, de réduire les émissions, et de fournir des économies de coûts aux parties prenantes du secteur de l'aviation.

