Laserfiche figure parmi les Visionnaires dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les plateformes de services de contenu de 2021

LONG BEACH, Californie, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ — Laserfiche , le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d’automatisation des processus d’affaires, a été nommé visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2021 de Gartner® pour les plateformes de services de contenu . Laserfiche a été évalué comme l’un des 18 fournisseurs du marché, et a été reconnu en fonction de l’exhaustivité de sa vision et de sa capacité d’exécution.

« Aujourd’hui, les stratégies de transformation numérique les plus réussies se concentrent fortement sur l’automatisation des processus centrés sur le contenu et l’augmentation de l’accès aux informations critiques, ce que nos produits aident les organisations à réaliser », a déclaré Chris Wacker, PDG de Laserfiche. « Laserfiche reste déterminé à fournir les expériences numériques connectées et intuitives dont les organisations ont besoin, et que les employés et les clients attendent. »

Selon Gartner, « Les visionnaires, comme les leaders, présentent des offres modernes, innovantes et souvent très différenciées. Elles ont généralement une large applicabilité dans plusieurs secteurs et zones géographiques. Les visionnaires conviennent aux organisations qui cherchent à se moderniser et à se transformer. Ils peuvent s’attaquer à des problèmes familiers par de nouvelles voies. »

La suite de produits Laserfiche – y compris les formulaires électroniques, la gestion des documents, la gestion des règles de flux de travail, la collaboration en matière de contenu, l’analyse des tableaux de bord, la gestion des dossiers et l’automatisation des processus robotiques (RPA) – est disponible en tant que système SaaS ou autonome. La plateforme de Laserfiche offre aux organisations les capacités de :

Automatiser rapidement vos processus d’entreprise à grande échelle grâce à des interfaces intuitives et sans code qui incluent la RPA, la classification automatique du contenu et la capture intelligente des factures basée sur l’apprentissage automatique

Lancer les déploiements avec des modèles sectoriels préétablis, y compris des formulaires électroniques et des flux de travail

Intégrer les flux de contenu aux applications d’entreprise à l’aide d’API sécurisées

Déployer une architecture hybride pour prendre en charge les applications d’entreprise sur site et dans le cloud

Fournir des informations sur le contenu et les processus à l’aide d’analyses

Permettre l’innovation commerciale en toute sécurité grâce à une plateforme SaaS « multi-tenant », assurant la gouvernance de l’information, la sécurité de l’entreprise et une gestion robuste des documents

« La ville de Los Angeles adopte la technologie et l’innovation pour transformer ses services aux résidents et aux entreprises, étant même reconnue par le Center for Digital Government comme l’une des meilleures villes numériques des États-Unis », a déclaré Ted Ross, DSI de la ville de Los Angeles. « La clé de notre stratégie numérique réside dans des partenaires visionnaires, comme Laserfiche, qui sont engagés dans l’innovation et peuvent fournir des outils robustes pour la transformation numérique qui élèvent l’expérience utilisateur pour tous les habitants de Los Angeles. »

« Nous pensons que le fait d’être nommé Visionnaire témoigne de la concentration incessante de Laserfiche sur l’innovation produit et sur nos clients, en particulier ceux qui mènent des initiatives d’hyper-automatisation et de lieu de travail numérique », a déclaré Thomas Phelps IV, vice-président senior de la stratégie d’entreprise et DSI de Laserfiche. « Grâce aux commentaires des clients, nous avons également été désignés comme le choix des clients de Gartner Peer Insights pour les plateformes de services de contenu en 2021. »

Pour en savoir plus sur Laserfiche parmi les fournisseurs du marché des plateformes de services de contenu, téléchargez une copie gratuite du Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les plateformes de services de contenu ici .

Clause de non-responsabilité de Gartner:

Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, Tim Nelms, 18 octobre 2021

« Voice of the Customer » de Gartner Peer Insights : Content Services Platforms, Peer Contributors, 9 avril 2021

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service présenté dans nos publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne choisir que les fournisseurs ayant la meilleure note ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à ces recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adaptation à une fin particulière.

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Les évaluations de Gartner Peer Insights expriment les opinions subjectives des utilisateurs finaux individuels en fonction de leurs propres expériences et ne représentent pas le point de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d’ automatisation des processus commerciaux . Grâce à des flux de travail puissants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière dont le travail est exécuté, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance de l’entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd’hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations en matière d’apprentissage machine et d’IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d’activité – notamment les administrations publiques, l’éducation, les services financiers, la santé et l’industrie manufacturière – utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur entreprise et offrir des expériences client digital-first.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s’engagent à respecter la vision de l’entreprise, qui consiste à donner aux clients les moyens d’agir et à inciter les gens à revoir la manière dont la technologie peut transformer leurs vies.

Pour communiquer avec Laserfiche:

Blog Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebo ok