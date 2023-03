L’association PharmaLedger lance un écosystème de confiance numérique dans le secteur des soins de santé

BÂLE, Suisse, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La PharmaLedger Association (PLA), une organisation à but non lucratif basée en Suisse, annonce l’approbation de son plan stratégique triennal visant à mettre en œuvre et à promouvoir un écosystème de confiance numérique dans le secteur des soins de santé (DTE-H) lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Lucerne, en Suisse, le 1er mars 2023. Les organisations membres ont également confirmé la nomination de huit administrateurs à son conseil d’administration, concrétisant la valeur fondamentale de « leadership de l’écosystème » prônée par l’association.

Les membres fondateurs de la PLA, qui représentent la diversité du secteur des soins de santé, se composent de grandes et de petites entreprises pharmaceutiques, d’organismes de recherche, d’organisations représentant les patients, d’organisations à but non lucratif, de fournisseurs de technologies et de services de soins de santé. La PLA a confirmé son mandat en tant qu’organisation faîtière pré-compétition qui fournit des solutions numériques communes et interopérables dans les domaines de la confiance dans les produits, les essais cliniques décentralisés, et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Au premier trimestre 2023, la PLA lancera le premier produit qualifié, l’information électronique sur les produits pour sa mise en œuvre par ses membres. Au deuxième trimestre 2023, l’Association poursuivra la conception de nouveaux produits dans son laboratoire d’innovation xLab, notamment d’un produit jumeau numérique, d’identités décentralisées et de références vérifiables pour faciliter la visibilité, la sécurité, la traçabilité et la confiance dans tous les domaines des soins de santé. Gouvernance et conformité : La PLA tirera parti de sa capacité à développer, qualifier, lancer et maintenir des produits dans l’environnement très réglementé des soins de santé en veillant à respecter en permanence les directives en matière d’antitrust, de propriété intellectuelle, de protection des données et d’assurance des systèmes informatisés.

La PLA tirera parti de sa capacité à développer, qualifier, lancer et maintenir des produits dans l’environnement très réglementé des soins de santé en veillant à respecter en permanence les directives en matière d’antitrust, de propriété intellectuelle, de protection des données et d’assurance des systèmes informatisés. Engagement et croissance de l’écosystème : L’association continuera à accueillir de nouveaux membres et à s’engager auprès des autorités, des associations professionnelles et des organismes d’élaboration de normes, afin d’assurer sa croissance et sa viabilité financière.

L’association continuera à accueillir de nouveaux membres et à s’engager auprès des autorités, des associations professionnelles et des organismes d’élaboration de normes, afin d’assurer sa croissance et sa viabilité financière. Technologie et sécurité des plateformes : La PLA s’efforcera de faciliter l’adoption de nouvelles solutions par ses membres et ses utilisateurs tout en conservant les avantages de son architecture en matière de cybersécurité.

La création de la PLA et l’approbation de sa mission par divers membres du secteur des soins de santé constituent une étape importante. Elle ouvre la voie à la provision de plateformes de confiance basées sur la blockchain avec de nouvelles solutions de soins de santé open-source afin de créer de la valeur pour les patients et les parties prenantes de l’écosystème. La PLA est reconnaissante envers ses 20 membres fondateurs et invite toutes les organisations du secteur des soins de santé à s’informer et à s’engager davanvage dans la création d’un système de soins de santé 4.0 digne de confiance.

« La blockchain est un effort collectif. La PLA a commencé avec une équipe diversifiée et solide de membres qui partagent la même vision et qui croient en un changement réel. Avec la PLA, nous disposons du bon outil, des ressources et de la feuille de route nécessaires pour améliorer l’expérience des patients dans le domaine des soins de santé », Daniel Fritz, directeur exécutif de la PharmaLedger Association.

La PLA est le résultat de l’achèvement du projet de recherche PharmaLedger, un consortium représentant 22 millions d’euros, composé de 30 membres, dont 12 grandes entreprises pharmaceutiques et 18 partenaires publics, financé dans le cadre de l’initiative « Innovative Health » de l’Union européenne (UE) et de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA).

