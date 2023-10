Le Capacity Command Center du KFSH&RC précurseur de l’efficacité opérationnelle optimale

Réduction du temps d’attente pour un lit d’hospitalisation de 32 à 6 heures

RIYAD, Arabie saoudite, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Les prestataires de soins de santé doivent répondre à une demande en services de santé toujours plus forte, qui les conduit à recentrer leurs efforts sur l’optimisation opérationnelle des établissements de soins. Le Capacity Command Center du King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) s’inscrit à l’avant-garde des démarches d’amélioration spécifiques en matière d’efficacité opérationnelle via la mise en place de procédures internationalement reconnues pour répondre aux enjeux des prestataires de santé du monde entier. L’hôpital vise essentiellement à relever le niveau sanitaire global en s’alignant sur les objectifs du plan de développement Saudi Vision 2030.

Depuis sa création en septembre 2021, le centre a réalisé plus de 170 000 interventions, et a considérablement abrégé le temps d’attente pour un lit d’hospitalisation, le faisant passer de 32 à 6 heures. Le service des urgences a également enregistré des temps d’attente moins longs de 14 %. En outre, les temps d’attente à la pharmacie ou au laboratoire se sont écourtés. Plus de 90 % des patients reçoivent désormais leurs soins en moins de 15 minutes.

Le centre constitue la source principale des prises de décision axées sur les données depuis son origine. L’activité des patients fait notamment l’objet d’une veille permanente visant le maintien qualitatif des soins. Par ailleurs, le centre respecte des procédures opérationnelles normalisées et anticipe la demande en soins pour limiter le risque, tout en s’attachant à remédier à d’éventuels défis.

En parallèle, au titre de partenaire santé stratégique de la Global Health Exhibition organisée à Riyad du 29 au 31 octobre, le KFSH&RC présente ses solutions d’amélioration en matière d’efficacité opérationnelle, les résultats de ses prestations et du vécu des patients, se positionnant ainsi comme le leader régional des soins de santé.

La stratégie du Capacity Command Center s’appuie sur l’ajustement des plans d’activité et des interventions à des pratiques factuelles pilotées par l’intelligence artificielle pour mieux cartographier et planifier les flux de travail. Les services du centre comprennent l’établissement de rapports techniques, la recherche de données, l’optimisation des performances opérationnelles, mais aussi la conception de processus et de plans d’examen menant à la publication régulière de rapports.

Ce centre illustre bien les efforts constants déployés par le KFSH&RC pour exploiter toutes les ressources et développer les dernières technologies pour améliorer à la fois les résultats et l’efficacité opérationnelle. Son but et de devenir le choix idéal de tout patient en quête de soins de santé spécialisés, et de rendre les soins accessibles à une plus grande population de patients.

Mondialement reconnu pour ses prestations de santé spécialisées, le KFSH&RC est un modèle d’innovation, mais aussi de recherche et d’éducation médicale avancées. L’hôpital s’efforce de développer des technologies médicales et d’améliorer le niveau des soins de santé dans le monde entier, et collabore avec des organisations locales, régionales et internationales de premier plan pour atteindre les meilleures pratiques dans les domaines cliniques, de recherche et d’éducation.

