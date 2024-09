Le Commandement des opérations spéciales des États-Unis attribue un contrat à Quantexa

NEW YORK, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa, leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle pour les secteurs public et privé, a annoncé ce jour la signature de son premier contrat avec le gouvernement fédéral américain à travers un nouvel accord avec le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM — U.S. Special Operations Command). L’USSOCOM mettra en place Quantexa News Intelligence (QNI), une solution SaaS basée sur l’IA qui fournit des informations en temps réel à partir de données d’actualités mondiales pour identifier et surveiller les risques émergents et favoriser la prise de décisions critiques pour les missions.

Ce contrat fait suite à l’obtention par QNI du statut « Awardable » (« Attribuable ») sur le Tradewinds Solutions Marketplace, la suite d’outils et de services du ministère de la Défense conçue pour accélérer l’acquisition et l’adoption de capacités d’IA/apprentissage automatique, de données et d’analyses.

QNI s’appuie sur l’IA avancée, l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel (NLP) pour traiter des millions d’articles d’actualité chaque jour et les transformer en renseignements enrichis et exploitables. L’échelle, l’accessibilité, la fiabilité, la flexibilité et la richesse des données d’actualité fournies par QNI renforceront les opérations d’intelligence des données de l’USSOCOM afin d’accélérer et d’optimiser la prise de décisions. Grâce à QNI, Quantexa fournira à l’USSOCOM l’une de ses plus grandes bases de données destinée à l’élaboration de renseignements.

QNI offre un accès instantané à des articles de presse provenant de plus de 90 000 éditeurs de presse internationaux et traduits automatiquement en anglais. QNI absorbe, lit, classe et met à disposition quatorze articles par seconde, chaque seconde. Pour l’USSOCOM et les autres agences du ministère américain de la Défense, le filtrage par catégorie spécifique à la défense et les capacités de recherche par entité rendront la recherche d’informations pertinentes et précises exponentiellement plus rapide et plus facile qu’auparavant, à l’échelle mondiale.

« Nous avons réussi à établir des partenariats avec des agences gouvernementales du monde entier afin d’optimiser et de protéger leurs processus en matière de renseignement critiques. Nous sommes fiers d’étendre ce partenariat au gouvernement fédéral américain et de travailler en partenariat avec l’USSOCOM pour renforcer leurs capacités analytiques avancées », a déclaré Dan Higgins, directeur des produits chez Quantexa. « Grâce à Quantexa News Intelligence, l’USSOCOM bénéficiera d’une technologie d’intelligence décisionnelle basée sur l’IA, conçue pour contribuer à l’identification et la surveillance des signaux et événements à risque à partir du contenu de l’actualité. Notre plateforme permettra de réduire le nombre de tâches répétitives et manuelles, d’élaborer des flux de travail automatisés, et de fournir des données prêtes à être exploitées par les équipes et les services, simplifiant ainsi considérablement les activités. »

Quantexa est un partenaire de confiance pour les agences gouvernementales du monde entier, y compris le Bureau du Cabinet du Royaume-Uni, le gouvernement exécutif d’Australie et l’une des plus grandes autorités fiscales d’Europe.

