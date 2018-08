Le conseil d’administration de Globeleq annonce la nomination d’une nouvelle présidente

LONDRES, 9 août 2018 /PRNewswire/ — Globeleq a confirmé que Laurence Mulliez occupera le poste de Présidente du conseil d’administration de Globeleq à partir du 1er septembre 2018. Laurence a plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs bancaire, énergétique, chimique et industriel.

Actuellement Laurence est Présidente non exécutive du conseil de Voltalia, un producteur d’energie renouvelable à la capitalisation boursière de 500 millions d’euros et Administratrice non exécutive et Présidente du comité d’audit d’Aperam Inox (une société du groupe Arcelor Mittal d’une valeur de 5 milliards de dollars). Elle est également Directrice non exécutive chez SBM offshore, leader mondial des systèmes flottants de production et d’amarrage pour l’industrie pétrolière et gazière, et Directrice non-exécutive chez Morgan Advanced Materials, une société d’ingénierie d’une valeur d’1 milliard de livres sterling.

Au cours de la période allant de 2007 a 2010, Laurence a été PDG monde de Castrol Industrial Lubricants and Services et, de 2010 à 2013, elle a dirigé Eoxis, une start-up spécialisée dans les énergies renouvelables financée par des fonds de capital-investissement.

Paul Hanrahan, PDG de Globeleq, a commenté : « Laurence apporte une expérience riche et complète pour faire de notre conseil un groupe bien équilibré. Nous sommes ravis de l’avoir comme Présidente, elle aidera Globeleq à passer en revue toutes les opportunités de développement de l’entreprise afin de stimuler la croissance en Afrique. »

Laurence Mulliez a ajouté : « Je suis honorée de rejoindre une entreprise qui a déjà démontré son impact sur la fourniture d’électricité et son soutien au développement en Afrique. Je suis impatiente de travailler avec cette excellente équipe de direction et les actionnaires de Globeleq, CDC Group et Norfund, deux institutions qui ciblent les investissements dans les régions où elles sont le plus nécessaires. »

À propos de Globeleq

Globeleq est un développeur, propriétaire et exploitant de premier plan dans le secteur de la production d’électricité en Afrique. Depuis 2002, son équipe de professionnels expérimentés a développé un portefeuille diversifié de centrales électriques indépendantes, générant près de 1 300 MW sur 8 sites répartis dans 5 pays, avec 2 000 MW supplémentaires de projets en développement. www.globeleq.com

