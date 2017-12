Le Conseil de la population nationale et du planning familial indonésien (BKKBN) développe des initiatives permettant d’accélérer l’accès à des programmes de planning familial, de développement de la famille et de gestion de la population

JAKARTA, Indonésie, le 2 décembre 2017 /PRNewswire/ — La 14e Conférence interministérielle internationale sur la population et le développement (IIMC) a été lancée les 28 et 29 novembre 2017 à Yogyakarta, en Indonésie. Près de 250 participants de 26 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine se sont réunis lors de l’événement pour échanger leurs expériences en matière de population, de santé de la reproduction et de planning familial. Les résultats sont indiqués dans la Déclaration de Yogyakarta : appel à l’action qui vise à accélérer un meilleur accès au planning familial fondé sur les droits afin de parvenir au bien-être et au développement familial.

La Déclaration de Yogyakarta s’est achevée avec des recommandations essentielles pour gérer la croissance de la population, le planning familial et le développement de la famille, et notamment l’amélioration de l’accès à l’éducation des adolescents en matière de santé de la reproduction ; le planning familial dans les milieux urbains et ruraux ; l’investissement dans la promotion de l’innovation comme les centres d’orientation pour les groupes de populations marginalisées.

Les résultats de la conférence seront apportés à la 51e Session spéciale de la Commission de la population et du développement de l’ONU au mois d’avril 2018 à New York.

La 14e IIMC a été organisée par le gouvernement d’Indonésie (BKKBN), en collaboration avec le PPD et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), intitulé « Villes durables, mobilité humaine et migration internationale : une perspective Sud-Sud et une nécessité d’interventions. » Puan Maharani, ministre coordonnateur pour le développement humain et les affaires culturelles, a ouvert l’événement.

Lors de l’événement, tous les délégués ont visité Kampong KB à Malangrejo, dans le district de Ngemplak, Yogyakarta, afin d’observer la mise en œuvre du programme de planning familial en Indonésie. Kampong KB est un programme initié par le BKKBN qui a pour objectif de développer les zones défavorisées en Indonésie, afin de leur assurer de pouvoir accéder aisément aux services sanitaires, à l’éducation et aux compétences essentielles.

Initié en 2016, Kampong KB vise à éduquer les femmes avec de bonnes connaissances parentales, à favoriser leurs compétences créatives et à leur fournir un travail créatif à domicile menant à l’entrepreneuriat et au bien-être familial. Les délégués ont visité de Centre d’information et d’orientation de la jeunesse (PIK-R), qui permet à ses membres de participer à des sessions de partage des compétences sur le report du mariage, les compétences essentielles et l’égalité des sexes.

En 15 ans, les programmes de planning familial apporteront une augmentation significative de la population productive en Indonésie. « Le taux de dépendance actuel est inférieur à 50 et diminuera de manière continue pour atteindre son point le plus bas à 47 entre 2028 et 2031. Ce sera l’occasion rêvée pour améliorer la qualité de vie de la population indonésienne », a déclaré H. Nofrijal, secrétaire principal du BKKBN.

