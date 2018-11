Le Forum collaboratif pour l’innovation et le développement de la nouvelle route de la soie et la cérémonie de clôture du programme de formation C Blue de China Merchants se sont déroulés au bâtiment de China Merchants Port dans la zone franche de Shekou

SHENZHEN, Chine, 19 novembre 2018 /PRNewswire/ — Dans l’après-midi du 15 novembre, la cérémonie de clôture du programme de formation intitulé Bâtir des rêves bleus – Programme de formation sur la Route de la soie maritime du XIXe siècle (appelée succinctement « programme de formation C Blue ») s’est déroulé au bâtiment de China Merchants Port dans la zone franche de Shekou. 27 stagiaires venus de 11 pays de 4 continents ont complété la formation et ont obtenu des diplômes avec mention.

Lors de la cérémonie de clôture, les stagiaires ont reçu leur tout premier diplôme chinois. Tout au long du mois, ces derniers ont non seulement acquis des connaissances professionnelles, mais ont également élargi leurs horizons. Ils ont visité de nombreuses villes pour découvrir la vitalité de l’économie et de la société chinoises et explorer les stratégies de développement de la Chine. Ils comprennent désormais mieux et plus clairement l’autoamélioration et le développement national de ces villes.

Le même jour au matin, le Forum collaboratif pour l’innovation et le développement de la nouvelle route de la soie, organisé par China Merchants Port et i Port, s’est tenu avec succès.

Le forum était divisé en trois parties : un discours liminaire, un débat et un discours de clôture. Lors du discours liminaire, des experts du ministère des Transports, de Drury, de l’Université de Tianjin, de China Merchants Port et d’autres établissements ont discuté avec les stagiaires du programme C Blue de « la possibilité de copier et d’appliquer le modèle commercial chinois », de « l’éventuelle contribution de la Chine au-delà des fonds de construction » et de « l’interconnexion mondiale qu’ils assurent à partir de la coopération et de l’amitié pour construire un avenir meilleur ».

Le succès du programme de formation C Blue de 2018 a davantage renforcé l’influence du groupe China Merchants dans les pays situés le long de la nouvelle route de la soie et a fourni une explication plus approfondie de la mission entrepreneuriale de China Merchants Port résumée par le slogan WE CONNECT THE WORLD (NOUS CONNECTONS LE MONDE). En parallèle, la coopération avec l’Université de Tianjin a également été renforcée. Le succès du Forum collaboratif C Blue pour l’innovation et le développement de la nouvelle route de la soie met en avant les opportunités et les défis auxquels la Chine doit faire face dans le cadre de son processus de mondialisation et fournit efficacement aux stagiaires des pays situés le long de la nouvelle route de la soie une séduisante « carte de visite » du géant pays asiatique.

