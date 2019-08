Le groupe Hengtong organise la cérémonie d’inauguration de l’usine de fabrication de produits haute tension d’Abderdare

SUZHOU, Chine, 1er août 2019 /PRNewswire/ — Le 25 juillet 2019, Hengtong Aberdare Cables a organisé une grande cérémonie de dévoilement pour inaugurer l’usine de fabrication de produits haute tension d’Aberdare à Port Elizabeth, en Afrique du Sud.

Au total, plus de 135 millions de rands (ZAR) ont été investis dans le projet. Cet investissement vient élargir le portefeuille de produits d’Aberdare Cables, qui passe du niveau actuel de 33 kV à une nouvelle gamme de produits pouvant atteindre 132 kV. La nouvelle ligne de production est désormais prête à exploiter sa pleine capacité de production, faisant ainsi d’Aberdare la troisième société africaine capable de produire des câbles haute tension.

La cérémonie a compté sur la présence de plusieurs invités de haut rang dont le ministre du Commerce, de l’Industrie et du Développement économique de l’Afrique du Sud, M. Ebrahim Patel, l’ambassadeur de la République populaire de Chine en République sud-africaine, M. Lian Songtian, le sous-ministre du Commerce et de l’Industrie, Fikile Majola, le membre du conseil exécutif chargé des finances et du développement économique de la province du Cap oriental, M. Mlungisi Mvoko, et le maire exécutif de la métropole Nelson Mandela Bay, M. Mongameli Bobani. Plus de 140 personnes étaient présentes aux côtés des clients, des partenaires et des médias. L’inauguration de l’usine de fabrication de câbles haute tension est une étape importante dans la poursuite de l’internationalisation de Hengtong et répond directement à la campagne du président sud-africain Cyril Ramaphosa pour attirer des investissements.

Le PDG d’Aberdare, Dr Song Haiyan, a exprimé ses vifs remerciements à tous les invités de marque et professionnels des médias pour leur présence. Il a affirmé que l’investissement de Hengtong fournira plus de possibilités d’emploi aux jeunes et aux femmes de la région. En ce qui concerne les projets de haute tension, plus de la moitié des 135 millions de rands investis seront dépensés en biens achetés sur le marché intérieur, et la plupart des matières premières seront aussi achetées localement. Il a souligné qu’Aberdare adoptera un nouveau modèle pour mener à bien ses activités et travaillera en étroite collaboration avec les entrepreneurs EPC, les fournisseurs d’accessoires et les testeurs.

L’ambassadeur Lin Songtian s’est félicité de l’aide apportée par les ministères sud-africains aux entreprises chinoises en Afrique du Sud et a analysé de manière systématique les avantages pour l’Afrique du Sud d’attirer les investissements étrangers. Dans son rapport, il a également mentionné que les ministères devaient faciliter l’octroi de visas aux responsables techniques chinois tout en maintenant les incitations et les politiques d’allègement fiscal du gouvernement.

Dans son discours, M. Ebrahim Patel a affirmé que l’investissement de Hengtong avait généré de nouvelles possibilités d’emploi en Afrique du Sud. Dans le même temps, il a répondu aux exigences de localisation du président Cyril Ramaphosa et a confirmé l’affirmation du président selon laquelle l’Afrique du Sud attirait fortement les investissements étrangers.

« La richesse et les emplois sont générés à partir de l’augmentation de la capacité de production. Le gouvernement compte déployer des mesures de politique industrielle pour soutenir les fabricants, ce qui permettrait de générer des opportunités commerciales pour le secteur et pour le pays en général », a déclaré Patel.

Parmi les actes de la journée figurait une visite de l’usine de la ligne haute tension par les clients. Le Dr Song Haiyan a effectué une présentation sur le développement de Hengtong et d’Aberdare. M. Ebrahim Patel et l’ambassadeur Lin Songtian ont inauguré la ligne de production de câbles haute tension Aberdare.

