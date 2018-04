Le japonais Carchs Holdings s’associe au sud-coréen LOTTE Rental, pour lancer une plateforme en ligne de vente de véhicules d’occasion dans le monde entier

TOKYO, 25 avril 2018 /PRNewswire/ — Agasta Co., Ltd., une filiale de Carchs Holdings Co., Ltd., a démarré ses activités dans le monde entier, après avoir ajouté de nouveaux véhicules d’occasion sud-coréens à la gamme de produits disponibles sur son site de commerce en ligne « PicknBuy24.com », qui vend des véhicules d’occasion japonais.

URL : https://www.picknbuy24. com/

(Photo : https:// kyodonewsprwire.jp/release/ 201804233213?p=images)

Ce service additionnel a démarré après que LOTTE Rental Co., Ltd., une branche du plus grand conglomérat sud-coréen et Carchs Holdings, un important concessionnaire japonais de véhicules d’occasion, ont formé une alliance commerciale. « PicknBuy24.com », fort d’une expérience de plus de 20 ans, a déjà fourni des véhicules d’occasion à plus de 30 000 clients, dans 80 pays, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe et en Russie. Le 23 avril, une cérémonie d’inauguration du nouveau « PicknBuy24.com » s’est tenue sur le site de vente aux enchères Lotte Corée pour mettre en avant le nouveau partenariat entre les sociétés.

Dans un avenir proche, Carchs entend devenir le premier marché mondial de l’automobile, en proposant plus d’un million de véhicules sur son site Web.

Le service présente les trois caractéristiques suivantes :

1. Il permet aux clients d’acheter depuis n’importe où des véhicules d’occasion japonais et sud-coréens mondialement réputés, « indestructibles » et « plus économes en carburant », entre autres caractéristiques.

2. Dans la mesure où le site de commerce en ligne informe sur le côté du volant, les clients peuvent facilement trouver et acheter le véhicule de leur choix, adapté à leur pays.

3. Il contient des informations sur les voitures de tourisme, mais également sur les autobus, les camions et les engins de construction utilisés pour les travaux de génie civil et de construction.

En outre, une vidéo sur « PicknBuy24.com » est diffusée en ligne pour fêter le début des activités.

URL pour la vidéo : https://www.youtube. com/watch?v=6m3XNZaRbdU

À travers « PicknBuy24.com », Carchs exploite le service en vue de rendre les clients heureux, en exportant des véhicules d’occasion et en satisfaisant les besoins de chacun. La vidéo partage les valeurs de l’entreprise et la satisfaction de tous. Le t-shirt rouge porté dans la séquence vidéo est un article offert en cadeau aux clients achetant des véhicules d’occasion ; c’est un symbole du lien unissant PicknBuy24.com et ses clients.